Чубайс потребовал от России прекратить "постыдную войну с Украиной"

Известный российский философ и социолог Игорь Чубайс обратился к властям страны с требованием прекратить постыдную войну с Украиной.

Так он прокомментировал запрет правительства Дмитрия Медведева на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину, который вступил в силу 1 июня. Согласно постановлению, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять в Украину только по разрешению Минэкономразвития РФ. Под ограничения также попали каменный уголь, брикеты, бурый уголь, кокс и др.

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"Это очередной ответ Кремля братскому народу на его демократический выбор? (Впрочем, власти вообще ничего не собираются нам объяснять). Хочу понять – может быть, Вас спрашивали, вы за это когда-то голосовали? Я – против!!!" – эмоционально написал Чубайс в блоге на "Эхе Москвы".

Он также заявил, что "самые дорогие ошибки – политические". "Как же надоела вся эта бессмысленная властная дребедень! Прекратим постыдную войну с Украиной!" – подытожил Чубайс.

Игорь Чубайс призвал остановить войну на Донбассе Эхо Москвы

Призыв философа нашел отклик среди россиян.

"При этой власти нет никакой надежды, что они прекратят "постыдную войну с Украиной". Вражда, война и личное обогащение и есть суть нынешней российской власти", "У Путинга от его злобы все тормоза сорваны. Ладно бы он себя позорил, и так понятно, что он полнейшее ничтожество, так он Россию позорит", – комментируют читатели на сайте "Эха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чубайс опроверг миф о том, что русские и украинцы являются одной нацией. Он также публично возложил на президента РФ Владимира Путина вину за войну на Донбассе.

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