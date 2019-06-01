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Чубайс потребовал от России прекратить "постыдную войну с Украиной"

1.1тЧитать материал на украинском

Известный российский философ и социолог Игорь Чубайс обратился к властям страны с требованием прекратить постыдную войну с Украиной.

Так он прокомментировал запрет правительства Дмитрия Медведева на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину, который вступил в силу 1 июня. Согласно постановлению, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять в Украину только по разрешению Минэкономразвития РФ. Под ограничения также попали каменный уголь, брикеты, бурый уголь, кокс и др.

Российские военные на Донбассе

Российские военные на Донбассе

Фокус

"Это очередной ответ Кремля братскому народу на его демократический выбор? (Впрочем, власти вообще ничего не собираются нам объяснять). Хочу понять – может быть, Вас спрашивали, вы за это когда-то голосовали? Я – против!!!" – эмоционально написал Чубайс в блоге на "Эхе Москвы".

Он также заявил, что "самые дорогие ошибки – политические". "Как же надоела вся эта бессмысленная властная дребедень! Прекратим постыдную войну с Украиной!" – подытожил Чубайс.

Игорь Чубайс призвал остановить войну на Донбассе

Игорь Чубайс призвал остановить войну на Донбассе

Эхо Москвы

Призыв философа нашел отклик среди россиян.

"При этой власти нет никакой надежды, что они прекратят "постыдную войну с Украиной". Вражда, война и личное обогащение и есть суть нынешней российской власти", "У Путинга от его злобы все тормоза сорваны. Ладно бы он себя позорил, и так понятно, что он полнейшее ничтожество, так он Россию позорит", – комментируют читатели на сайте "Эха".

Чубайс потребовал от России прекратить "постыдную войну с Украиной"
Чубайс потребовал от России прекратить "постыдную войну с Украиной"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чубайс опроверг миф о том, что русские и украинцы являются одной нацией. Он также публично возложил на президента РФ Владимира Путина вину за войну на Донбассе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Игорь Чубайс
Тег
Новости России
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