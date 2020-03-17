Чтобы вернулись деньги инвесторов: Порошенко назвал план противодействия коронавирусу

Партия "Европейская солидарность" делегировала своих представителей для разработки антикризисного пакета законов по противодействию пандемии коронавируса и будет поддерживать на внеочередном заседании парламента 17 марта меры, направленные на исправление ошибок власти и обеспечения защиты жизни и здоровья украинских граждан.

Об этом по окончании совещания лидеров фракций заявил пятый президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сказано на его странице в Facebook. Он сообщил, что заседание Согласительного совета закончилось почти в час ночи. По его словам, ситуация в стране такова, что безусловно требует кардинальных изменений в подходах к решению проблем, мобилизации всех ресурсов, в том числе и ресурсов парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Поэтому "Европейская солидарность", во-первых, делегировала своих представителей для разработки совместных законопроектов, которые позволят минимизировать последствия пандемии коронавируса и исправить те ошибки, которые были допущены на первых шагах, когда возник риск, что страна останется без мер защиты в достаточном количестве без тест-систем, без реальных инструментов и рычагов, для того чтобы через эти рычаги обеспечить главное – безопасность людей, сохранность их жизни и сохранения их здоровья", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

"Поэтому в 8:00 утра мы будем участвовать в заседании Верховной Рады. Мы будем голосовать за законопроекты, которые были разработаны с нашим участием, и будем демонстрировать, что перед угрозой страна может и способна объединиться", – подчеркнул Порошенко.

Он также обратил внимание на то, что власти необходимо системно работать над преодолением кризисных явлений в экономике, которые накопились еще до начала пандемии коронавируса вследствие непрофессионального управления.

"Мы хотим увидеть, что когда мы переходим уже к решению стратегических системных вопросов, необходимо, чтобы правительство предложило тщательный пакет программ, стратегии выхода из того кризиса, в которую Украина попала задолго до пандемии коронавируса. В частности, мы хотим увидеть меры и инструменты, которые обеспечат защиту инвесторов, независимость правоохранительной системы, обеспечит независимость судебной систем, реальные преимущества и изменения, которые позволят нам претендовать на деньги инвесторов со всего мира. А не так как сейчас, что инвесторы все бегут из Украины любой ценой. И это были, к сожалению, те последствия, которые мы имели в последние месяцы", – напомнил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что на фоне пандемии страна должна иметь системный план противодействия Covid-19

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