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"Чтобы угодить Зеленскому?" Журналист уличил Садового во лжи из-за акции "по заказу БПП"

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Мэр Львова, лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый заявил, что протестную акцию под Львовским горсоветом 29 мая организовали "по заказу БПП".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил львовский журналист Николай Савельев, назвав слова политика ложью.

"Ложь – это его шанс остаться в политике!.. Или Андрей Садовый беззастенчиво врет, или Андрей Садовый беззастенчиво врет, чтобы угодить господину Зеленскому. Третьего я просто не вижу", – написал Савельев.

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Он отметил, что одни из участников инцидента, руководитель ОО "Рабів до раю не пускають" Иван Спринський и организация "Национальный корпус", "всю президентскую предвыборную кампанию были агрессивно против Петра Порошенко".

Андрей Садовый

Андрей Садовый

Delo.ua

Напомним, 29 мая активисты выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.

Как сообщает сайт горсовета, это те же лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно – краской.

В событиях участвовали несколько десятков человек, среди которых представители организаций "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" и "Сокіл" и др.

"Чтобы угодить Зеленскому?" Журналист уличил Садового во лжи из-за акции "по заказу БПП"

Пресс-служба горсовета Львова

"Чтобы угодить Зеленскому?" Журналист уличил Садового во лжи из-за акции "по заказу БПП"

Пресс-служба горсовета Львова

"Чтобы угодить Зеленскому?" Журналист уличил Садового во лжи из-за акции "по заказу БПП"

Пресс-служба горсовета Львова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Садовый заявлял, что на выборах в Верховную Раду его политсила идет самостоятельно и договоренностей об объединении у "Самопомочі" нет ни с кем.

На президентских выборах-2019 Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

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Персона
Андрей Садовый
Место
УкраинаЛьвов
Теги
политикапротест
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Харитонова Анюта
Харитонова Анюта
Oгрoмноe спасибо тeм, кто покaзaл мнe этoт пpекраcный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁lexmbo Пpocто пpoйдя пpоcтой опpoc пoлyчилa пoчти пoлyгодовую заpплaту)) Пoльзyйтеcь, пoка еcть возмoжнoсть=)
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