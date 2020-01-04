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4 января • обновлено в 12:34
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"Чтобы остановить войну": Трамп признался в убийстве Сулеймани

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Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение убить иранского генерала Касема Сулеймани, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

Во время пресс-конференции во Флориде американский президент сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу, сообщает OBOZREVATEL.

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"Военные США нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один. Сулеймани задумывал неизбежные и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его с поличным и уничтожили", – заявил Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

РИА Новости

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Вашингтоне (США) открестились от авиаударов в районе города Таджи в 30 километрах от Багдада (Ирак), которые нанесли в ночь на 4 января. Силы международной коалиции отрицают свое участие в произошедшем.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Дональд Трамп
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