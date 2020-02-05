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7 февраля • обновлено в 08:07
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Чтобы эффективнее возвращать Донбасс: в Украине возродят старое министерство

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Кабинет министров Украины по поручению президента Владимир Зеленский решил реанимировать Министерство по вопросам оккупированных территорий.

Соответствующее решение было принято 4 февраля на совещании в Офисе президента с участием представителей правительства и парламента, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Офис президента Украины

По словам премьер-министра Алексей Гончарук, создание ведомства позволит лучше работать над возвращением оккупированных территорий.

"Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", – отметил глава правительства.

Напомним, что в сентябре 2019 года Кабмин решил объединить Министерство по вопросам ветеранов с Министерством временно оккупированных территорий в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимир Зеленский намерена сделать из Донбасса "процветающий и успешный" регион.

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Место
Украина
Теги
Донбасс Кабинет министров Украины
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фил филька
фил филька
примите на работу туда фарион и прочих стоматологов со штангельциркулями))
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6
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Серж Серж
Серж Серж
правильно,и зарплату министру с помощниками по 1,5млн.надо,ато неэфекивно будут работать
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5
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Очередная синекура, жалобно завывать в соцсетях и получать за это миллионные премии)
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