Чтобы эффективнее возвращать Донбасс: в Украине возродят старое министерство

Кабинет министров Украины по поручению президента Владимир Зеленский решил реанимировать Министерство по вопросам оккупированных территорий.

Соответствующее решение было принято 4 февраля на совещании в Офисе президента с участием представителей правительства и парламента, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук Офис президента Украины

По словам премьер-министра Алексей Гончарук, создание ведомства позволит лучше работать над возвращением оккупированных территорий.

"Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", – отметил глава правительства.

Напомним, что в сентябре 2019 года Кабмин решил объединить Министерство по вопросам ветеранов с Министерством временно оккупированных территорий в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимир Зеленский намерена сделать из Донбасса "процветающий и успешный" регион.

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