"Чтоб Путину не достался": как голосовали в оккупированном Крыму

Во время так называемых выборов в аннексированном Крыму оккупационные власти задействовали весь спектр фальсификаций и избирательных манипуляций.

Как пишет в статье для "Левого берега" Игорь Соловей, основные усилия "властей" в Крыму были направлены на увеличении явки.

"Так, организаторы накануне голосования демонстративно заявили, что каждый участок должен быть оснащен комплексом обработки избирательных бюллетеней – КОИБ. Такие аппараты фиксируют получение бюллетеня, вслух объявляя о его получении или отклонении, а также осуществляют электронный подсчет. Этот прием должен был создать иллюзию открытости процесса выборов. При этом, использование КОИБов – самый простой способ фальсификации выборов, так как они позволяют спецслужбам (у которых и находятся ключи шифрования) обеспечить электронное вмешательство в процесс подсчета голосов и "нарисовать" любой нужный результат", - пишет он.

Соловей также отмечает, что традиционным для "выборов" стал подкуп избирателей. На участках для голосования организовывали шоу с песнями-плясками, угощениями, розыграшами призов или вручением "наград".

"Еще один "кит", на котором всегда стояли и стоят все российские выборы - административный ресурс. В Крыму он применялся оккупационной администрацией особенно нагло и почти отрыто. "Глава" Крыма Сергей Аксенов, который и сам находится на грани увольнения, приказал своим подчиненным обязательно прийти проголосовать – угрожая им тем же увольнением. Госслужащие и даже учителя школ должны были докладывать начальству о своем прибытии на участок и голосовании, а их руководители – докладывали выше по иерархии", - пишет журналист.

Он также напоминает о курьезном случае на выборах в Севастополе.

"На выходе из избирательного участка №45 (по ул. Героев Сталинграда) корреспондент одного из СМИ спросил выходящего мужчину о его отношении к выборам. На что тот ответил: "Никак не отношусь. Пришел, чтобы Путину мой голос не достался!". Тут же возник небольшой скандал, мужчина начал требовать, чтобы журналисты съемку не прекращали и записали его мнение. В результате вмешалась полиция, которая куда-то увела мужчину", - сообщил Соловей.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму.