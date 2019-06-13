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"Что значит живите?" Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева

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Украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал политика, кандидата в народные депутаты от объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" Евгения Мураева перестать быть хамом.

Словесная перепалка между претендентами на депутатские кресла произошла в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу".

Так, украинская певица и телеведущая София Федина, которая присоединилась к партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", спросила, что партия Мураева будет делать с украинцами, которые придерживаются других, чем оппозиционеры, убеждений.

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Мураев начал высказываться о законе о языке и ПЦУ, и тогда Федина переспросила: "Что вы будете делать с нами?" "Живите!" – ответил ей политик.

"Это просто хамство, когда человек так выступает перед микрофоном! "Живите" и так далее – это и есть старая политика. Господин Мураев, вы можете перестать быть хамом? Просто станьте нормальным человеком! Что значит фраза: "Живите"? Это такое высокомерие", – сказал Вакарчук.

Мураев и Вакарчук

Мураев и Вакарчук

Скрин видео

Отметим, в этом же эфире "взорвалась" и украинская журналистка и ведущая Наталья Мосейчук. Свою резкую позицию касательно, в частности, давления на журналистов, она высказала после выступления Софии Фединой.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в партии Святослава Вакарчука "Голос" назвали первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политсилы.

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Персоны
Святослав ВакарчукЕвгений МураевСофія Федина
Место
Украина
Теги
политикаПартия "Доверяй делам"Партия Вакарчука "Голос"Партия "Европейская солидарность"
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