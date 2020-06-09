Что Зеленский предлагает выносить на референдум: появилось пояснение

Законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Так, согласно законопроекту №3612, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, на референдум могут быть вынесены:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также об изменении Конституции);

вопросы общегосударственного значения;

вопросы об изменении территории Украины;

вопросы о прекращении действия законом или отдельными его положениями.

Предметом референдума не могут быть вопросы:

противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, который предполагает ответы "да" или "нет".

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших.

Назначать референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет президент, референдум об изменении территории Украины – Верховная Рада.

Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

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