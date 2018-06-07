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Что за птица? В Крыму засветилось авто с номерами Верховной Рады

5.3тЧитать новость на украинском

В четверг, 7 июня, в аннексированном Севастополе был замечен элитный внедорожник из автопарка Верховной Рады Украины.

Автомобиль был припаркован на ул. Айвазовского, пишет в своем Twitter КРЫМский бандеровец.

"Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого х*ена тут спокойно делает?", - написал он.

Пользователи сети в комментарии под постом отметили, что автомобили с номерами Верховной Рады часто замечают в Крыму. По мнению комментаторов, на захваченный полуостров на служебных автомобилях приезжают экс-члены Партии регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе нардеп Андрей Лозовой выложил фото авто с номерами Верховной Рады в Москве. Предположительно, авто числилось за нардепом Юрием Деревянко.

Персона
КРЫМский бандеровец
Место
УкраинаСевастополь
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