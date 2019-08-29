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"Что вы орете все время?" Зеленский сорвался на нардепов в Раде: видео

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать эмоций перед голосованием за снятие депутатской неприкосновенности.

До того, как законопроект был поставлен на голосование, в зале точилась активная дискуссия.

Многие нардепы пытались затянуть решение этого вопроса, утверждая, что проект должен быть доработан. Некоторые группы выступили за то, чтобы не снимать неприкосновенность, а ограничить ее.

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В один из моментов, когда в зале поднялся сильный шум, Зеленский не выдержал: "Что вы орете все время?"

В итоге "за" проголосовали 363 народных депутата, после чего Зеленский покинул заседание.

Голосование за снятие неприкосновенности с нардепов

Голосование за снятие неприкосновенности с нардепов

скриншот

Голосование за снятие неприкосновенности с нардепов

Голосование за снятие неприкосновенности с нардепов

скриншот

Зеленский в Раде

Зеленский в Раде

скриншот

Зеленский в Раде

Зеленский в Раде

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, заседание Рады началось еще утром. Нардепы проголосовали за ряд ключевых назначений, избрав в том числе премьера и новый Кабмин. Всего в повестке дня было 27 пунктов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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