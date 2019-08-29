"Что вы орете все время?" Зеленский сорвался на нардепов в Раде: видео

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать эмоций перед голосованием за снятие депутатской неприкосновенности.
До того, как законопроект был поставлен на голосование, в зале точилась активная дискуссия.
Многие нардепы пытались затянуть решение этого вопроса, утверждая, что проект должен быть доработан. Некоторые группы выступили за то, чтобы не снимать неприкосновенность, а ограничить ее.
В один из моментов, когда в зале поднялся сильный шум, Зеленский не выдержал: "Что вы орете все время?"
В итоге "за" проголосовали 363 народных депутата, после чего Зеленский покинул заседание.
Голосование за снятие неприкосновенности с нардепов
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Голосование за снятие неприкосновенности с нардепов
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Зеленский в Раде
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Зеленский в Раде
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Как сообщал OBOZREVATEL, заседание Рады началось еще утром. Нардепы проголосовали за ряд ключевых назначений, избрав в том числе премьера и новый Кабмин. Всего в повестке дня было 27 пунктов.
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