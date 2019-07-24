Экоинспекция парализована: экологи сделали заявление

В сегодняшнем состоянии незавершенной реформы в сфере экологии государственная экологическая инспекция де-факто не выполняет свою основную функцию.

"Экоинспекцию можно назвать important, то ли "импотент", то ли "очень важный" – я никак не могу понять", – заявила на очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Никто не может ничего проверять и фиксировать нарушения, даже если они есть", – констатировала она.

Эколог рассказала о массе "несостыковок" в деятельности экологической инспекции, правоохранительных органов и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Татьяна Лампика на очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля 2019 года

"Если общественность видит нарушения просто в поле, она не понимает, кого она должна вызывать. Например, такой орган как ГСЧС, который должен был бы вызывать экологическую инспекцию, к сожалению, не может найти с ней контакт. Потому что ГСЧС работает круглосуточно, а инспекция – с 9 до 18 часов. Нужно сделать отдельную заявку, чтобы инспекция приехала в нерабочее время. Если нужно задействовать и полицию, то начинается вообще что-то страшное. Когда работнику полиции говоришь, что это статья 236 – "нарушение экологической безопасности" – и ты пишешь заявление на статью 236, полицейский открывает дело, например, по статье 276 – "нарушение правил безопасности труда", – пояснила Лампика.

"Эти нестыковки приводят к тому, что мы не можем ничего сделать, и даже если дело доходит до суда, суд говорит: "Мы вообще не понимаем, о чем вы говорите", – подчеркнула она.

Эколог убеждена: "Необходимо либо закончить эту реформу, либо начать новую в рамках реформ правоохранительных органов. Необходимо наладить взаимодействие между инспекцией, полицией и ГСЧС".

Лампика также подчеркнула необходимость создания в Украине экологических постов и организации эффективного экологического мониторинга.

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали на "ArcelorMittal Кривой Рог" ( Днепропетровская область) повышенный уровень радиации.

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