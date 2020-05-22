"Что-то сказал и что-то показал": Гордон рассказал, как переубедил нардепа относительно Гиркина

Дмитрий Гордон заявил, что нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко изменил свое мнение о его интервью с террористом Игорем Гиркиным после того, как журналист ему "что-то сказал и что-то показал".

Эту информацию он озвучил в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Гордона, изначально Гончаренко очень резко высказывался относительно интервью. Но после журналист пригласил его к себе и смог переубедить.

"Господин Гончаренко очень резко выступил против меня. Я сказал: "Алексей, я что-то вам скажу на ухо, что-то покажу, и вы после этого будете совершенно другое говорить". Он не побоялся, приехал ко мне. Я ему сказал что-то и что-то показал. И он после этого мне сказал: "Дмитрий, я все понял, я был не прав", – рассказал Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, признания террориста Игоря Гиркина в убийстве троих украинцев, которые он дал в интервью Дмитрию Гордону, станут доказательственной базой для дела против него.