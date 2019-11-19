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19 ноября • обновлено в 20:34
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"Что там у хохлов?" Пристайко резко высказался о скандале с Трампом и Зеленским

1.6т
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С учетом ажиотажа вокруг возможного импичментам президента США Дональда Трампа Украина стала самой интересной темой для обсуждения у американцев.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко во вторник, 19 ноября, на брифинге в Киеве, передает "Гордон".

"Читая ленту и смотря американские СМИ, кажется, что более интересной темы, чем Украина, в США вообще не существует. До этого мы постоянно беспокоились... Вы знаете, есть такой мем в России "что там у хохлов" – то есть то, что происходит каждый день, о чем они говорят, – это то, что происходит в Украине", – сказал Пристайко.

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"Но на самом деле мы бы хотели заняться тем, чем нам нужно заняться дома – реформировать государство, и для этого нам нужна поддержка партнеров. Мы хотели бы сохранить поддержку в Конгрессе. И, поверьте, последнее, что нам нужно – быть привлеченными к любой проблеме на другой части мира", – добавил дипломат.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

пресс-служба президента

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
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