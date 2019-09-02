Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Владимир Шульмейстер
Владимир Шульмейстер
Все статьи автора

Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО

1.2т

Уважаемые Алексей Гончарук и Владислав Криклий.

Сразу приношу извинения за форму (через ФБ, открытым письмом), но содержание, как вы знаете, превалирует. А ограниченность во времени толкнула на этот шаг после того, что мне стало достоверно известно о том, что Ю.Ф. Лавренюк (зам министра по коррупции) планирует остаться в Министерстве Инфраструктуры Украины. И эти планы близки к реализации!

Мои жизненные принципы не позволили мне находиться дольше года внутри системы (в 2015), куда сейчас зашли вы. Но смею быть уверенным, что в отличие от 2015 года, сейчас у Украины действительно есть шанс, потому что у нового президента есть воля (верю в это) изменить ситуацию в стране, остановить воровство в ГП и ЦОВВ, обеспечить ежегодно 10-12% рост ВВП, завести инвестиции.

Эти задачи кажутся амбициозными, а на самом деле все просто – надо иметь четкую цель, принимать решения в пользу Украины.

Новости
Народ должен не восхищаться, а просто знать правду

В Трускавце (1 августа) я говорил своим студентам, что нужно поменять людей, что нужно минимизировать влияние олигархов (там было много имен – без оглядок на посты и ситуативные союзы) на власть, что нужно быть непреклонным и бескомпромиссным. Только так можно быстро добиться результата, не тратить ресурс на ненужную борьбу с врагами, а сконцентрироваться на конструктиве и созидании.

Я призываю вас руководствоваться в подборе кадров на руководящие позиции не личной преданностью, не навязыванием кем-то с неизвестными мотивами, а исключительно:

- порядочностью

- управленческими качествами

- профессионализмом

С обязательной публичной постановкой четких (СМАРТ) задач и таким же публичным отчетом руководителя за выполненные задачи. С беспощадной заменой несправившихся.

Новости
Згортання демократії

Обращаюсь к вам от имени бизнеса. Если ситуация в транспорте быстро не исправится, это приведет к катастрофам в жд и полной остановке УЗ, дальнейшему разрушению мостов и шлюзов, бестолковой потери ресурса на неэффективном ремонте дорог, попаданию Украины в черные списки по морю.

Качественные люди есть в каждой отрасли. Они полностью соответствуют описанным выше критериям. Бизнес готов этих людей командировать во власть. Так было и в 2015, когда крупные аудиторские компании дали своих аналитиков в Министерство Инфраструктуры. Обращайтесь к нам, и мы поможем. Мы голосовали за то, чтобы у всех нас получилось.

Я обращаюсь к ТРАНСПОРТНИКАМ: ассоциациям, компаниям, ГП. Прошу присылать мне Ваше согласие с этим обращением к Премьеру и министру Инфраструктуры. Я буду добавлять вас в это письмо как подписантов.

Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО

Владимир Шульмейстер, ГО "Инфраструктурна Рада"

Андрій Антонюк, ВГО "Українська таксомоторна асоціація"

Шота Хаджишвили, Морська Палата України

Иван Ниякий, Группа Компаний "Трансшип"

Ольга Матвіїва, ГО "Бізнес-Варта"

Дмитро Фалько, UPSS Terminals

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Владимир Шульмейстер Владимир Шульмейстер
Персоны
Алексей Гончарук Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство инфраструктуры
Источник
Источник: Facebook Владимира Шульмейстера
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...