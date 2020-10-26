Что такое экзитпол: как работает и можно ли доверять

Анна Паскевич Политика 09:48, 26.10.2020 Обновлено: 10:23, 26.10.2020

Экзитпол (в переводе с английского Exit poll – опрос на выходе) – это опрос избирателей в день выборов на выходе из избирательных участков, который проводится социологическими службами.

Цель экзитпола – спрогнозировать результаты голосования до оглашения официальных данных избирательными комиссиями, минимизировать возможность искажения результатов, а также получить статистические данные об электорате.

Опрос избирателей проводится на условиях анонимности. Предполагается, что большинство избирателей отвечают правдиво, поэтому данные таких опросов используют для сравнения с официально объявленными результатами голосования. В день выборов данные экзитполов освещаются на телевидении и в прессе.

Идея проводить экзитполы появилась в США. В 1967 году журналист Уоррен Митофски предложил проводить опросы избирателей на выходе во время выборов губернатора Кентукки.

В Украине традицию проводить экзитполы ввел Фонд "Демократические инициативы" в 1998 году в результате сотрудничества с американскими коллегами. Впервые такой опрос был проведен 29 марта 1998 года на выборах в украинский парламент.

Ранее OBOZREVATEL публиковал все результаты экзитполов на местных выборах в Украине 25 октября (новость обновляется).

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Италии – рекорд по числу больных COVID-19: страну охватили протесты против карантина. Фото и видео

На Киевщине урну для опроса Зеленского спрятали в кусты. Фотофакт

В сети показали российский морг, заваленный мешками с умершими от СОVID-19. Видео 18+

Волонтеры сказали, сколько им заплатят за опрос Зеленского

Звезда "Квартал 95" Кравец о карьере в политике: я не планировала, но теперь задумалась