Что такое экзитпол: как работает и можно ли доверять

Экзитпол (в переводе с английского Exit poll – опрос на выходе) – это опрос избирателей в день выборов на выходе из избирательных участков, который проводится социологическими службами.

Цель экзитпола – спрогнозировать результаты голосования до оглашения официальных данных избирательными комиссиями, минимизировать возможность искажения результатов, а также получить статистические данные об электорате.

Опрос избирателей проводится на условиях анонимности. Предполагается, что большинство избирателей отвечают правдиво, поэтому данные таких опросов используют для сравнения с официально объявленными результатами голосования. В день выборов данные экзитполов освещаются на телевидении и в прессе.

Идея проводить экзитполы появилась в США. В 1967 году журналист Уоррен Митофски предложил проводить опросы избирателей на выходе во время выборов губернатора Кентукки.

В Украине традицию проводить экзитполы ввел Фонд "Демократические инициативы" в 1998 году в результате сотрудничества с американскими коллегами. Впервые такой опрос был проведен 29 марта 1998 года на выборах в украинский парламент.

Ранее OBOZREVATEL публиковал все результаты экзитполов на местных выборах в Украине 25 октября (новость обновляется).