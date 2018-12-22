Это не только торжественные приемы и подписание межгосударственных соглашений. Реально это ежедневная работа по защите и продвижению интересов страны, которая в первую очередь об экономике, расширении бизнес-контактов, защите интересов за рубежом и перспективах роста.

Много лет я работал в крупном международном бизнесе. И каждый раз видел, как американские, немецкие, французские, китайские дипломаты фантастически работают на защиту именно бизнеса своей страны - а значит национальных интересов.

Например, американские компании не просто так присутствуют на рынках во всем мире. Мало зайти на новый рынок, нужно работать non-stop на разных уровнях, чтобы бизнес развивался сам и развивал экономику своего государства. И в этом тоже национальная идея Америки. Они знают свои приоритеты и понимают, что совместная работа всегда дает классный результат.

Колоссальный опыт, который будет нам сейчас очень полезен. Мы как государство начинаем работать на новом уровне, с новыми партнерами, в интересах украинской экономики. Два года подряд украинский экспорт растет, а перспективы еще больше.

Потенциал гораздо больше, еще больше возможностей для нашего бизнеса расти и развиваться. Как никогда важна совместная работа наших дипломатов, они буквально открывают двери украинскому бизнесу на международные рынки.

Новости Опыт Германии для украинских местных громад

Сегодня Украина может гордиться своей дипломатической службой. Наши дипломаты - главные адвокаты Украины на международной арене. Особенно сейчас, в самый сложный период нашей новейшей истории. Пятый год вместе с украинскими воинами наши дипломаты противостоят агрессору, вражеской пропаганде, шаг за шагом освобождают пленных, документально на международном уровне закрепляют договоренности - в интересах будущего нашей сильной, независимой, европейской Украины.

22 декабря - День дипломатической службы. Поздравляю украинскую дипломатию с профессиональным праздником!

Спасибо за службу Украине.