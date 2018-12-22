Это не только торжественные приемы и подписание межгосударственных соглашений. Реально это ежедневная работа по защите и продвижению интересов страны, которая в первую очередь об экономике, расширении бизнес-контактов, защите интересов за рубежом и перспективах роста.
Много лет я работал в крупном международном бизнесе. И каждый раз видел, как американские, немецкие, французские, китайские дипломаты фантастически работают на защиту именно бизнеса своей страны - а значит национальных интересов.
Например, американские компании не просто так присутствуют на рынках во всем мире. Мало зайти на новый рынок, нужно работать non-stop на разных уровнях, чтобы бизнес развивался сам и развивал экономику своего государства. И в этом тоже национальная идея Америки. Они знают свои приоритеты и понимают, что совместная работа всегда дает классный результат.
Колоссальный опыт, который будет нам сейчас очень полезен. Мы как государство начинаем работать на новом уровне, с новыми партнерами, в интересах украинской экономики. Два года подряд украинский экспорт растет, а перспективы еще больше.
Потенциал гораздо больше, еще больше возможностей для нашего бизнеса расти и развиваться. Как никогда важна совместная работа наших дипломатов, они буквально открывают двери украинскому бизнесу на международные рынки.
Сегодня Украина может гордиться своей дипломатической службой. Наши дипломаты - главные адвокаты Украины на международной арене. Особенно сейчас, в самый сложный период нашей новейшей истории. Пятый год вместе с украинскими воинами наши дипломаты противостоят агрессору, вражеской пропаганде, шаг за шагом освобождают пленных, документально на международном уровне закрепляют договоренности - в интересах будущего нашей сильной, независимой, европейской Украины.
22 декабря - День дипломатической службы. Поздравляю украинскую дипломатию с профессиональным праздником!
Спасибо за службу Украине.
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