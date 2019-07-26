"Что скажете?" Зеленский назвал и показал кандидатов на пост главы Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский показал кандидатов на пост главы Одесской областной государственной администрации.

Их фото и краткую биографию он разместил на своей странице в Facebook 26 июля. Всего Зеленский представил пять кандидатов.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом относительно кандидатов на пост главы Одесской областной госадминистрации. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об эти лицах?" – обратился он.

Первый кандидат – Андрей Андрейчиков. 41-летний руководитель общественного сообщества "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" имеет высшее образование по специальности "Правоведение". В прошлом руководил несколькими предприятиями.

Второй кандидаткой стала 37-летняя Татьяна Петракевич, психолог по образованию, гражданская активистка, волонтерка, основательница и директор "Открытой европейской школы" в Одессе.

Также на эту должность претендует 44-летняя Ольга Квасницкая, юристка, мать четырех детей и депутатка Одесского горсовета. Преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является главой благотворительного фонда "Французский бульвар".

Претендент под номер четыре – Максим Куцый, 36-летний бизнесмен, собственник и директор инвестиционной компании. Образование получал в академии МВД.

Замыкает пятерку претендентов на пост главы Одесской области Максим Болдин, 44-летний глава Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и руководящий партнер юрфирмы.

Претенденты на пост Facebook Владимир Зеленский

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