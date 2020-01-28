Поддержали не все: Гончаренко рассказал о битве с Россией в ПАСЕ

Оспаривание полномочий российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали 11 из 12 членов украинской делегации.

"Чтобы оспорить полномочия российской делегации, нужно было встать в сессионном зале. И встали 11 из 12-ти. Не встала только г-жа Левочкина ("Оппозиционная платформа – За жизнь")", – рассказал в эфире ObozTV член украинской делегации, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в прямом включении из Страсбурга.

По его словам, атмосфера на сессии ПАСЕ "напряженная".

"Мы боремся, пытаемся опротестовать полномочия россиян. Окончательно вопрос будет решен завтра (29 января. – Ред.) вечером. Россияне продвигают на вице-президента ПАСЕ г-на Толстого. Нам удалось в первом туре не дать ему избраться вице-президентом, т.е. "въехать на белом коне" уже точно не удастся", – отметил Гончаренко.

Впрочем, по его прогнозам, глава российской делегации Петр Толстой может быть избран на пост вице-президента Ассамблеи со второго раза.

"Нужно смотреть реальности в глаза. Скорей всего, завтра полномочия российской делегации будут подтверждены, г-н Толстой будет избран. Но мы делаем то, что можем… Завтра будет отдельный разговор по России, где мы все скажем: и про Крым, и про Донбасс, и про военнопленных, и о правах человека", – заверил депутат.

Гончаренко напомнил, что состав ПАСЕ пять лет назад – когда были введены санкции против России – отличается от нынешнего.

"Состав постепенно меняется. В украинской делегации из 12 человек остались только четверо из прошлого состава. Все остальные – новые. Так после каждых выборов происходит в разных странах, и сегодня сложился намного более пророссийский консенсус в ПАСЕ, чем раньше", – обратил он внимание.

"Но все равнонельзя бросать эту площадку, иначе будет хуже. Они (россияне. – Ред.) опять хотят вернуть риторику про внутренний конфликт в Украине, другие вещи. Если нас не будет или мы будем неактивными – то Россия здесь достигнет всего, чего хочет", – предупредил нардеп.

Новым президентом ПАСЕ стал бельгийский сенатор Рик Демс flickr.com/parliamentaryassembly

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