Ведомство Лаврова 30 января тупо втянуло РФ в большой международный скандал, когда поручило Маше Захаровой на брифинге хамски "наехать" на Владимира Зеленского и Ярослава Качинского, которого та почему-то назвало премьер-министром Польши. Вышло весьма комично: Кремль и лично Захарова обещают прочистить историческую память всему миру, но сами не помнят, что Я. Качинский был премьером всего-то чуть больше года и в далёкие 2006-2007 гг.

Ладно Захарова, она не всегда хорошо помнит, что пила или курила вчера, но те, кто писал ей текст для брифинга, должны были быть в курсе. Но их подвела московская имперская привычка смотреть на весь мир сверху вниз, а Польшу ещё со времён Маяковского считать географическим недоразумением. Вот и вышло, что лидер партии "Право и справедливость" Качинский превратился у них в премьера, вместо Матеуша Моравецкого. Их точки зрения: а какая разница, кто в Польше нынче премьер, и вообще, кто такая эта Польша? Всего лишь марионетка США, как и Украина, Эстония и прочие гейропейцы, а потому великой имперской российской нации негоже вникать в такие мелочи.

На "премьера" Качинского "наехали" из-за его слов в интервью 25 января немецкой газете "Бильд", где он сказал, что не только Германия, но и Россия должны выплатить Польше компенсацию за оккупацию. Второе заявление Качинского, нервирующее РФ, это требование к ней вернуть для исследования обломки польского самолёта, в котором погиб в 2010 г. его брат Лех Качинский. Тогда Москва передала Польше через полгода после катастрофы только копии записей "чёрных ящиков". В 2017 г. Польша смогла выбить из России 251 документ общим объём более 10 тыс. страниц её расследований катастрофы, но не обломки самолёта. Вице-премьер РФ Сергей Иванов тогда с цинизмом "чекиста" заявил: "Уже больше нечего передавать. Всё, что можно было передать, уже передано". Передать обломки самолёта Москва упорно отказывается, и понято, почему. В интервью Качинский в который раз за десять лет напомнил: "Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолёта".

Примечательно, словоохотливая Захарова это требование Качинского игнорировала, притом, что Кремль на них всегда реагирует нервно и непреклонно – не отдадим. Видимо, в Кремле психологически уже готовы к снятию бренда "Путин", а с ним закроется и эта тема. Путина признают виновным в уничтожении польского правительства в 2010 г. и нет проблем. Но пакт Молотова – Риббентропа, убийство более 22 тыс. польских военных в Катыни и остальное нельзя "повесить" на Путина. Они висят на Сталине, на коммунистах, на СССР и на РФ, как его преемнице, которая никак не хочет окончательно и без оговорок признать свою вину и расстаться со Сталиным, подобно тому, как Германия рассталась с Гитлером.

Платить полякам по этим счетам будут любители ходить с "дедом на палке" и кричать "Можем повторить!". За изнасилования полек тоже придётся заплатить и извиниться. Это нельзя оформить как вендетту Качинского и Путина. Час расплаты приближается, почему так и кипятилась Захарова на брифинге, притом, что Качинский в интервью безнадёжно сказал: наше поколение, видимо, до этого не доживёт. Но Кремль иного мнения, которое, может быть навеяно аллюзией со словами Ленина в Швейцарии 1917 г. о том, что наше поколение, вероятно, не доживёт до революции в России. В противно случае Захарова не набросилась бы с таким неистовством на Качинского и Зеленского.

Зеленскому МИД РФ уделил даже намного больше внимания, чем Качинскому, и вовсе не потому, что первый президент, а второй якобы премьер-министр Польши.

Кремль "наехал танком" на Зеленского по двум причинам. Во-первых, за слова о том, что Гитлер и Сталин совместно запустили маховик Второй мировой войны, а вместе с ним и геноцид евреев. Во-вторых, потому, что Зеленский украинский еврей. Кремль пять лет орущим шёпотом внушал, что Порошенко еврей, и довнушался. Получил президентом Украины еврея, который обвиняет Сталина в развязывании войны и геноцида евреев.

Для Кремля это очень неудобно, поскольку у евреев есть признанная всеми справка о том, что они жертва нацизма, а также первый и передовой отряд борьбы с ним. Именно нацизма, а не фашизма, поскольку фашисты были к евреям безразличны. Эту справку не берут под сомнение даже арабы и палестинцы. Тем более, что во время Второй мировой войны два будущих президента Египта сотрудничали с гитлеровцами, и не только они, но и Ясир Арафат тоже.

При наличии такой справки называть Зеленского нацистом, как это сделала Захарова по поручению Лаврова, мягко говоря, не логично. Тем более, что ни лично Зеленский, ни его отец, ни дед в СС и в армии Третьего Рейха не служили, и не работали в оккупационной администрации, в отличие от отца Виктора Медведчука. В Украине вообще, в отличие от Московии, с XVI в. действовало правило "Сын за отца не в ответе, а отец за сына", пока её не завоевал царь Пётр I. Первобытное правило коллективной ответственности для всей семьи ввёл в массовую практику только Сталин, а теперь ещё и Кадыров для Чечни.

По ряду причин Москва могла безнаказанно обзывать украинца Порошенко фашистом, нацистом и подсовывать ООН проекты резолюций об осуждении какой-то героизации нацизма, но обзывать так Зеленского нелогично и нельзя по определению. Особенно через пару дней после того, как он и двойник Путина вернулись из Иерусалима с мемориальных мероприятий по Холокосту.

Новости Уничтожение солдат Путина в Сирии попало на видео

В Кремле дают отмашку Лаврову "наехать" на Зеленского уже второй раз. Первым был "наезд" 17 января, когда Лавров без видимых причин заявил, что Москва разочарована в смене власти, произошедшей в Украине летом 2019 г., поскольку не вносят поправок в конституцию, на которых она настаивает. Логично и симметрично, а также по-братски будет предложить РФ тоже внести несколько поправок в её конституцию, тем более, что её собрались изменять. В частности, закрепить право всех народов на самоопределение и выход из состава РФ. На фоне Брексита это очень своевременно. Хочется надеяться, что депутаты Госдумы будут также тепло и дружественно провожать в "свободное плавание" делегации субъектов РФ, как провожали в Европарламенте британскую делегацию.

Полагаю, что России следует прислушаться к мнению "старшего брата", которым для неё является Украина, поскольку Киев почти на 400 лет древнее посёлка Кучково, позже переименованного в Москву. Действительно, пора россиянам почистить историческую память и не только в пределах Второй мировой войны.

Два "наезда" Лаврова на Зеленского и всего за две недели указывают: "конфетный и букетный" период в отношениях Кремля с Банковой подходит к финалу и по инициативе первого. Финалом явно будет не брак, и даже не "давай останемся просто друзьями", а ещё один развод с разбитием посуды. Собственно, а как иначе относиться к "жениху", который не только Крым и пленных, но даже украденные с катеров унитазы не вернул. Жлоб он, а не "щедрая душа", и наши общие родственники в Израиле очень скоро это тоже подтвердят. Они как раз собираются обсудить с Москвой израильско-палестинскую "сделку века", предложенную Дональдом Трампом.

Подозреваю, их поджидает большое разочарование. У Эрдогана и турок оно сейчас как раз вошло в высокую фазу. Настолько высокую, что они недвусмысленно насыпают земляные валы на автотрассах в Идлибе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!