"Популяризация России": Путина заподозрили в подготовке нового плана

На сегодня политический повод для масштабных боевых действий России на Донбассе полностью отсутствует.

Такую точку зрения выразил в своем блоге на OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов. По его словам, то, что президент РФ Владимир Путин присвоил названия украинских городов полкам своей армии, не свидетельствует о новых наступлениях.

"Присваивая почетные украинские наименования целому ряду частей российской армии, Путин обновляет историю Великой отечественной войны. Именно Великой отечественной. Российская Федерация обновляет и переписывает историю этой войны под себя", ― отметил Жданов.

Он считает это переименование лишь частью плана Путина.

"Это целая идеологическая программа по популяризации России, возвеличивания ее роли и места даже в истории", ― написал военный эксперт.

По его мнению, президент России не сможет по-новой атаковать ни Украину, ни напасть на другую страну Европы, потому что опасается санкций.

"Мотивация РФ для начала масштабной войны на европейском континенте отсутствует полностью. Угроза санкций и противостояния Запада в случае начала войны будет просто колоссальной и катастрофической для России", ― отметил Олег Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые украинцы сочли переименования российских полков сигналом беды и нового наступления.