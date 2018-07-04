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"Популяризация России": Путина заподозрили в подготовке нового плана

1.1тЧитать новость на украинском

На сегодня политический повод для масштабных боевых действий России на Донбассе полностью отсутствует.

Такую точку зрения выразил в своем блоге на OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов. По его словам, то, что президент РФ Владимир Путин присвоил названия украинских городов полкам своей армии, не свидетельствует о новых наступлениях.

"Присваивая почетные украинские наименования целому ряду частей российской армии, Путин обновляет историю Великой отечественной войны. Именно Великой отечественной. Российская Федерация обновляет и переписывает историю этой войны под себя", ― отметил Жданов.

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Он считает это переименование лишь частью плана Путина.

"Это целая идеологическая программа по популяризации России, возвеличивания ее роли и места даже в истории", ― написал военный эксперт.

По его мнению, президент России не сможет по-новой атаковать ни Украину, ни напасть на другую страну Европы, потому что опасается санкций.

"Мотивация РФ для начала масштабной войны на европейском континенте отсутствует полностью. Угроза санкций и противостояния Запада в случае начала войны будет просто колоссальной и катастрофической для России", ― отметил Олег Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые украинцы сочли переименования российских полков сигналом беды и нового наступления.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинОлег Жданов
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же корёжит скакуасов!
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Lemond
Lemond
Вопрос не стоит в том случится ли прямая война РФ против Украины, вопрос уже созрел на КОГДА? Вы проедте по РФ как я езжу. Все просто заждались этого, там реально общество готово и ждет не дождется, по сути все разговоры про это. Нахрен им те пенсии и прочая социалка... Все в воздухе лишь о войне и уничтожении Украины
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Тёмный Арти
Тёмный Арти
Ля, тупые пиндосы. Вроде как бы стараются что-то с пропагандой рашки сделать, а вроде нихуя не делать. Возьмём например тот же хром. Я захожу, в хром, просто новая вкладка. Ммм, что же я вижу. Украинцы хотят подорвать мост, ВСУ атакаволи Горловку. И дело не в том, что я ёбнутый, нет! Дело в том, что сменить эти ебучие новости никак нельзя, да их можно выключать, но для этого придётся лазить в настройках для разработчиков, и я сомневаюсь что у современного ватника будет для этого время/настроение. Просто блять обидно, что вроде умные люди там, но ска в простых вещах дерево-дуб.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тёмный Арти, Снеси нахрен этот хром. Смотри только укрТВ и будет тебе счастье. У зачем тебе нужна правда? Тебе же спокойнее жить в своём коконе невежества.
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