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"Что он может сделать?" Помощник Зеленского "отменил" его главное обещание

16.4т Читать материал на украинском

Предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского о том, что все виновные понесут наказание, пока невыполнимо.

Такое заявление сделал первый помощник главы государств Сергей Шефир. "Прошло полтора месяца, как он президент. Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти?" – сказал он в интервью LB.ua.

По его словам, у Зеленского нет таких полномочий.

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Владимир Зеленский со своей командой

Владимир Зеленский со своей командой

Офис президента

"Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция – преступник должен быть наказан", – пояснил Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский писатель Юрий Андрухович спрогнозировал, что президентство Владимира Зеленского может или закончиться досрочно из-за новых потрясений в Украине, или останется пожизненным.

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Персоны
Владимир Зеленский Сергей Шефир
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Оказывается нужно стать новым Сталиным,узурпировать всю власть,чтобы выполнить данные предвыборные обещания.Пипл хавает?
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Dell Alex
Dell Alex
"Оказывается, это невозможно сделать только силами президента" )))))))))))))) Кретины )))))))))))))))) Стопроцентные кретины ))))) И они сами, и те, кто их выбирал....
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Grich Lara
Grich Lara
Dell Alex, їм же мама з татом не пояснили,що вчитися гарно треба було ще в школі,тоді в «університетах» не треба було б купляти курсові з дипломною,а після закінчення науки,всерівно треба вчитися,вчитися,вчитися і найбільше на чужих помилках,тоді може б і вийшли з них політичні діячі,а не політикани-популісти штибу Голобородька,що розстрілює парламент,всіх поголовно садить в тюрьми,звільняє з роботи і думає,що керувати країною можна граючись,от воно і виходить,що діти ментальних кухарок так і залишаються невігласами,хай навіть з вищою освітою,а про тих,хто їх вибрав,краще нічого не казати поганого,бо як-то мовиться в народі в особливих випадках, або нічого,або добре,думаю,що зрозуміло про що я
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