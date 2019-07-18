"Что он может сделать?" Помощник Зеленского "отменил" его главное обещание

Предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского о том, что все виновные понесут наказание, пока невыполнимо.

Такое заявление сделал первый помощник главы государств Сергей Шефир. "Прошло полтора месяца, как он президент. Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти?" – сказал он в интервью LB.ua.

По его словам, у Зеленского нет таких полномочий.

Владимир Зеленский со своей командой Офис президента

"Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция – преступник должен быть наказан", – пояснил Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский писатель Юрий Андрухович спрогнозировал, что президентство Владимира Зеленского может или закончиться досрочно из-за новых потрясений в Украине, или останется пожизненным.

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