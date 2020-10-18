13 октября Президент Владимир Зеленский объявил о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября на избирательных участках. Этот факт оказался неожиданностью для многих, хотя сама идея циркулировала более 2 месяцев в информационном пространстве, кулуарах парламента и других кабинетах, – пишет Ольга Айвазовская для Радио Свобода.

Депутаты президентской фракции еще в начале сентября сознательно провалили пакет изменений и важных поправок в Избирательный кодекс, среди которых были и антиковидные мероприятия, процедурные новации, из-за неготовности других фракций и групп поддержать предоставление полномочий Центральной избирательной комиссии организовывать опросы общественного мнения.

Эта норма настолько была важной для власти, что руководители фракции и партии большинства не просто не поддержали законопроект в первом чтении, а сознательно и открыто голосовали против, хотя были авторами всего пакета изменений. Именно тогда стало понятно, насколько в рамках политической предвыборной борьбы идея опроса важна. Вероятно, фокус-групповые исследования, которые на регулярной основе проводят все реальные политические игроки, свидетельствовали о повышении явки, а то и рейтинга политсилы, по сравнению с обычными методами и средствами проведения агитации.

Президентская сила нуждается в конвертации рейтинга главы государства в собственный, поэтому его участие в местных выборах стало самоцелью.

В августе-сентябре Владимир Зеленский активно посещал регионы с рабочими визитами, во время которых представил кандидатов из списка партии "Слуга народа", а в октябре началась новая эпопея с опросом-challenge.

Избирательное законодательство дает исчерпывающий перечень участников избирательного процесса, которые имеют право присутствовать в помещении для голосования, с целью реализации своих прав и исполнения обязанностей. Конечно, интервьюирование на избирательном участке было бы внезаконным и побудило другие стороны к противодействию. Но достаточно оперативно Офис президента и нардепы объяснили, что опрос будет проходить на улице, не за бюджетные средства и без привлечения членов комиссий.

Впрочем, это не исчерпало предмета проблемы, которая заключается в том, что президент является гарантом Конституции Украины. Мероприятие, которое имеет элементы предвыборной агитации, должны финансироваться исключительно из ресурсов избирательных фондов, а не третьей стороны.

Гражданская сеть "Опора" не только наблюдает за выборами, но и анализирует политические события через призму лучших международных и судебных практик. Президент Украины обладает исключительно теми полномочиями, которые определены Конституцией, в том числе, закрепленными в ст. 106, среди которых правовая возможность объявления (инициирования) всеукраинского опроса не предусмотрена.

Такой подход к пониманию принципа исчерпаемости конституционных полномочий продемонстрирован и в одном из последних решений Конституционного суда Украины от 16 сентября 2020 года N 11-р/2020.

Вместе с тем, в особом мнении к этому решению судья КСУ В.В. Лемак отмечает, что президент Украины в разрезе доктрины "inherent powers" осуществляет и другие полномочия, вытекающие из органической сути и конституционной роли президента, если при этом они являются законными и не противоречат фундаментальным конституционным принципам (разделения власти, демократии, уважения к правам человека).

Несмотря на конституционную природу института президента как гаранта прав и свобод человека и гражданина, кто-то, возможно, предполагает инициирование такого опроса как реализацию принципа народовластия. Однако, как отмечает судья, доктрина "inherent powers" предостерегает от слишком широкого и произвольного ее понимания и превращения в способ манипулирования конституционными нормами, что может создать угрозу для сути Конституции Украины (идеи ограничения публичной власти для защиты прав человека).

Наиболее приближенным здесь есть полномочие в сфере народовластия относительно провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе. Однако, поскольку оно сформулировано четко и не содержит открытых формулировок, президент соответствии с Основным законом не вправе объявить или инициировать проведение опроса общества таким образом.

Вместе с тем, при отсутствии какого-либо правового регулирования порядка объявления (инициирования) главой государства и проведения такого опроса как на конституционном, так и законодательном уровне, такие действия президента могут свидетельствовать о возможном выходе за пределы определенных Конституцией полномочий.

Международные стандарты также требуют от должностных лиц равноудаленности от всех политических сил на выборах. Такая позиция обеспечивает базовый принцип честных и свободных выборов – равные условия для всех кандидатов и партий.

Даже если не будет открыто использоваться агитационная риторика в день голосования, или брендированные материалы и одежда для "волонтеров", а этого, убеждена, не будет, то элементы скрытых призывов уже присутствуют и в видеоматериалах с участием президента. Слоган "Украина – это ты" используется как на билбордах кандидатов партии "Слуга народа", так и подчеркнуто звучит в обращениях президента.

Владимир Зеленский, который в рабочее время с использованием ресурсов собственного Офиса, с привлечением работников этого учреждения, говорит с народом лозунгами одной политической партии, подвергает себя критике в злоупотреблении административным ресурсом.

Сначала он стал полноценным субъектом избирательного процесса, впоследствии – изменил повестку дня кампании, заставив оппонентов обсуждать факт проведения опроса и содержание самих вопросов, впоследствии – будет отвечать за конечный результат. Вопросы уже озвучены открыто и они являются типичными популистскими. Популизм в хорошем смысле способствует инклюзии, привлечению граждан к политическим процессам, в плохом – упрощает мировосприятие до простых решений, которые никогда не конвертируются в успешные реформы или процессы построения государства.

Поэтому хотелось бы призвать главу государства быть над этим политическим циклом. А если уж он на ТЫ с нами, то "Опора" подготовила свои рекомендации президенту: