"Что это было?" МИД выдвинул ультиматум Медведчуку и Бойко за визит в Москву

В МИД Украины потребовали рассказать, о чем в Москве с представителями власти в России говорили кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и представитель "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что хотел бы знать, обсуждался ли вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма, передает "Интерфакс-Украина".

"Главное – я это говорю не только как министр иностранных дел, но и как украинский гражданин – я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопрос освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они достигли. Как они обсуждали оккупированные территории и Донбасса, и Крыма. Если это не обсуждалось, или не было самым главным в повестке дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: что это было?" – отметил дипломат.

Также глава МИД подчеркнул, что визит Бойко в Москву является демонстрацией позиции.

"Я бы не употреблял слово "визит" к этой поездке, это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это, конечно, очень четкое высказывание позиции, даже демонстрация позиции", – добавил Климкин.

Министр отметил, что переговоры необходимо вести только с президентом РФ.

"Как мы знаем, в Москве стоит и необходимо разговаривать с одним человеком – с президентом России, который фактически определяет всю повестку дня", – уточнил он.

Медведев, Бойко и Медведчук

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