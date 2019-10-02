"Что делать, если тупой?" С Кивой в Раде произошел новый курьез

Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выразил уверенность, что в Раде нет нардепов с недостаточным уровнем интеллекта.

Курьезный эпизод произошел в стенах парламента, когда нардепа поймал один из журналистов, чтобы задать необычный вопрос.

"Что делать с имиджем народному депутату, если говорят, что он тупой?" - спросили Киву.

Он же в ответ попросил повторить вопрос, после чего удивился: "А бывают такие?"

"Я даже не могу представить, что делать человеку, если он тупой. Уже ничего не делать, пить кефир..." - заявил нардеп, посоветовав заботиться о здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Илью Киву застукали за "рукоблудием" в Раде после того, как он пообщался по телефону с сексуальной моделью.

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