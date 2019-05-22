"Москва использует как слабость": чем грозят идеи Зеленского по Донбассу

В Украине готовятся к новому этапу переговоров с Россией. Исходя из заявлений президента Владимира Зеленского, диалог может начаться с обмена пленными по принципу "всех на всех". В его администрации пошли еще дальше, глава АП Андрей Богдан и вовсе заявил о вынесении вопроса про формат переговоров на всеукраинский референдум.

В России пока реагируют сдержанно, например, глава МИД Сергей Лавров хочет переговоров "по-христиански". Что это значит и какое будущее у отношений с РФ — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского провести окончательный обмен пленными. Там сказали, что хотят поступить “по-христиански”;

В псевдореспубликах “Л/ДНР” также готовы к переговорам. Будут ли участвовать их представители — пока неизвестно;

Эксперты считают, риторика Зеленского — приглашение Кремля к столу переговоров;

Свои будущие решения по Донбассу и России Зеленский хочет легитимизировать с помощью референдума. Таким образом он частично делегирует ответственность украинцам.

Зеленский хочет мира

Владимир Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента — прекращение войны на Донбассе.

“Меня часто спрашивали, на что я готов ради этого. А на что вы готовы, украинцы, ради жизни близких? Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", — заявил Зеленский.

Первым шагом на этом пути может быть освобождение всех узников Кремля, а затем уже деоккупация Крыма и Донбасса. Это отнюдь не первое заявление об украинских пленных в России, схожую речь Зеленский произносил после победы во втором туре президентских выборов 21 апреля.

Владимир Зеленский

На слова новоизбранного отреагировали и в Кремле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры "по-христиански" и обменять "всех на всех".

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений. — Ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", — сказал Лавров.

В так называемых республиках “Л/ДНР” назвали месседжи Зеленского “многообещающими”. По словам представителя "ЛНР" в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольги Кобцевой, в псевдореспубликах готовы на формулу обмена пленных “всех на всех”. В "ДНР" сделали схожее заявление.

Информационную бомбу в тот же день взорвал и глава Администрации Зеленского Андрей Богдан. Он заявил, в ближайшее время команда президента вынесет вопрос о дальнейших переговорах с Москвой на всеобщий референдум.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал он в эфире одного из телеканалов.

Что это значит

Риторика нового президента Украины говорит о начале нового этапа переговорного процесса между сторонами конфликта. Будут ли это переговоры исключительно с Россией, или, наоборот — с псевдореспубликами, пока неизвестно. Хотя ранее в команде Зеленского неоднократно заявляли о нежелании разговаривать с террористами.

По мнению международника Андрея Бузарова, переговоры и подготовка к каким-то конкретным решениям по Крыму и Донбассу могут идти параллельно с парламентскими выборами.

“Если оценивать заявления Сергея Лаврова, то они пока мне непонятны. Судя по всему, в самой России не совсем понимают фигуру Зеленского, готов ли он вести переговоры и при каком участии. Думаю, что в ближайшие два месяца пройдут закрытые переговоры по определению формата — нормандского, минского или другого”, — пояснил OBOZREVATEL Бузаров.

Действительно, прекращение боевых столкновений — одно из главных требований украинцев к лидеру страны. Правда, как отмечают эксперты — отнюдь не все зависит от президента Украины.

“Будущие решения скорее пройдут комплексно. Тут многое зависит и от США. Переговоры на высшем уровне включают в себя и распределение энергетики, и ситуацию в Европе, так далее. Думаю, на фоне этого пойдет обсуждение и украинского вопроса”, — подчеркнул Бузаров.

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Международник Василий Лаптийчук раскритиковал позицию Зеленского и конкретно его заявление по обмену военнопленных. Это может быть использовано Москвой как слабость.

“Как по мне, он проявил свою неопытность и слабость, поскольку заявил о том, что ему нужно. Для переговорщика — это ошибка, ведь лучше бы сказал россиянам что-то другое. Зная его слабость, они воспользуются ситуацией и будут лишь повышать ставки — захватывать новых людей и усиливать огонь… У меня ощущение, что заявление он сделал искренне, но необдуманно”, — пояснил в беседе с нами Лаптийчук.

Официальный Кремль снова пожаловался. На этот раз на отсутствие "новизны" в высказываниях Зеленского. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков вспомнил о юго-востоке Украины.

Владимир Путин

"Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень Минских соглашений, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев", — сказал он.

Что касается идеи с референдумом, то таким образом Зеленский хочет возложить ответственность на украинцев, считаетмеждународник Николай Капитоненко.

"Ключевая проблема вокруг ситуации на Донбассе — мы за 5 лет так и не определили, какую цену Украина готова платить за возврат контроля над территориями либо за продолжение войны. Поэтому есть широкое поле для манипуляций, заявлений о предательстве национальных интересов и так далее. Эту задачу нужно решить, расставить приоритеты. Сейчас ее не может решить элита, так как высоки политические риски. Любой отход от линии, принятой в 2014 году — будет рассматриваться как предательство. Поэтому есть возможность переложить ответственность на общественное мнение. Это не самый лучший вариант, но, если его нормально реализуют — будут понятны красные линии", — рассказал OBOZREVATEL Капитоненко.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Правда, ожидать каких-то глобальных изменений в ближайшие месяцы все же не стоит. И в этом уверены опрошенные эксперты. Все внимание президента, вероятно, сфокусируется на досрочных парламентских выборах.

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