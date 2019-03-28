''Что будет с Крымом?'' В Украине забили тревогу из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп, признав суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, создал предпосылки для официального признания аннексированного Крыма российским.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук. Она назвала решение Трампа "политическим безумием, которое уничтожает позицию США по Крыму".

Эксперт отметила, что официальный Вашингтон "закладывает бомбу замедленного действия на Ближнем Востоке и уничтожает любые попытки урегулирования споров".

По ее словам, Трамп решением по Голанским высотам нарушил резолюцию Совбеза ООН №242, инициатором которой были США.

"Я понимаю, что у Биньямина Нетаньяху 9 апреля выборы, я понимаю, что у него пониженный рейтинг и коррупционные скандалы, ему очень нужно было использовать риторику Голанских высот. Но что будет с Крымом? Как будут США объяснять свою позицию? Фактически, вследствие Шестидневной войны Израиль тоже захватил территории, аннексировал. Как теперь объяснять, почему Россия не имеет права, а Израиль имел право?" – объяснила международник.

По словам Верещук, для Украины это очень негативный сигнал, и она должна осудить действия своего стратегического партнера.

"Уже и Евросоюз говорит, что не будет поддерживать позицию США по Голанским высотам. А Украина должна была остро осудить. Но я не думаю, что в период турбулентности наша власть способна жестко осудить позицию Трампа. Мы в очень плохой ситуации – и осудить, и не осудить нельзя", – констатировала она.

По мнению эксперта, Украине "нужно взвешенно подходить, но не уступать, потому что иначе нам придется признать аннексию Крыма".

В то же время, считает Верещук, Израиль решил воспользоваться ситуацией и "легализовать кусок, который они давно считают своим".

"Нетаньяху недавно посещал Россию, встречался с Путиным, потом были встречи по линии министерств обороны. Я думаю, что не обошлось без молчаливого согласия России. Нетаньяху воспользовался моментом и "сыграл в политику" и с Трампом, и с Путиным. И получилось – "и волки сыты, и овцы целы". Но на самом деле, мы остаемся в стороне от этих процессов и можем разочарованно наблюдать, как за нас делают политику", – подчеркнула международник.

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