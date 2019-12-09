Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе. В частности, определены 5 требований Украины на нормандском саммите.
К сожалению, я не вижу позитивной перспективы нормандского саммита. Потому что точек соприкосновения позиций Украины и России я не вижу вообще – из того, что задекларировал секретарь СНБО Данилов, из того, что задекларировал президент Зеленский и из того, что задекларировал президент Путин.
Демилитаризация Донбасса предполагает полное разоружение всех и вся. То есть любой человек, который держит в руках оружие, обязан его сдать. Не важно, принадлежит ли он к "ихтамнетам" или к "ихтаместь".
Это абсолютно не приемлемо для Путина. Потерять все достижения на этих территориях одним росчерком пера? Путин никогда на это не пойдет.
Владимир Путин
Обмен пленными. С той стороны это процесс бесконечный. Они могут просто выходить на улицы – что они и делают – и арестовывать людей. Мы понимаем, что это незаконно удерживаемые граждане. И так как они граждане Украины, мы вынуждены их менять.
На сегодняшний день единственное, в чем я вижу позитив – это в том, что, возможно, на условиях подписания газовых транзитных контрактов на основе предложений Москвы и вывода за скобки Крыма. И здесь у Путина есть два союзника – Франция и Германия. Потому что на сегодняшний день наша ГТС – единственный способ диверсификации поставок газа в Европу. Им либо полностью садиться на американскую иглу, либо использовать нашу трубу. Потому что "Северный поток-2", будет введет в эксплуатацию, как минимум, года через три.
Но, опять же, позиция Зеленского по Крыму не лежит в договорной плоскости. Мы говорим "Крым наш", они говорят "Крым наш". Здесь нет точек соприкосновения.
Поэтому, думаю, максимум, что будет – это сверка позиций. Не думаю, что Зеленский едет туда, чтобы что-то подписать или проиграть эти переговоры. Как я вижу, его готовили все, включая наших заокеанских партнеров.
Поддержка Украины из-за океана имеет место на 100%. Насколько Франция и Германия на нашей стороне? Думаю, что 50:50. Ведь не случайно накануне нормандской встречи вспыхнули два шпионских скандала – высылка двух российских дипломатов из Берлина и обнаружение разведывательно-диверсионной базы в французских Альпах, прямо под носом у господина Макрона.
Что будет происходить на Донбассе после нормандской встречи. К сожалению, эскалация – это единственное средство, которое на сегодняшний день остается у Путина для того чтобы давить на Украину. Уверен, что это средство будет использоваться и дальше. Собственно, эскалация не прекращается и сегодня. Потому что Путину очень важно доказать, что эти образования – самостоятельные субъекты.
Поэтому я допускаю, что итогом нормандской встречи может быть эскалация. Огневое воздействие продолжится, оно будет направлено на нанесение нам потерь, потому что просто так стрелять, для создания грохота, смысла нет. Им необходимы потери с нашей стороны, чтобы Украина чувствовала урон и шла на уступки. Война – это самый жестокий инструмент политики.
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