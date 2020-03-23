Во всем мире укрощают эпидемию коронавируса прежде всего карантином и максимальным тестированием граждан, а не мерами, которые предусматривает режим чрезвычайного положения – например, комендантский час, изъятие транспортных средств или обыски помещений.

Об этом народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя заявление министра здравоохранения Ильи Емца о необходимости введения чрезвычайного положения.

"Несколько вещей о чрезвычайном положении, которые надо знать сейчас каждому. Итак, пандемия действительно является основанием для введения ЧП. При этом в случае пандемии президенту даже не надо собирать СНБО, потому что предложения вносит Кабинет министров. Поэтому заявление Емца действительно было первым шагом к чрезвычайному положению. Далее должно быть решение Кабмина, указ президента и заседание Рады в течение 48 часов", – написала Сюмар.

Депутат напомнила, что чрезвычайное положение предусматривает принудительное изъятие имущества как в юридических, так и у физических лиц, особый режим въезда-выезда, (это означает на практике, что в город будут пускать по особым пропускам, и для большинства это будет запрещено), осмотр транспортных средств и ограничения движения, запрет любых массовых акций, мероприятий, забастовок.

Кроме того, она отметила, что чрезвычайное положение предусматривает особое распределение продуктов питания или предметов первой необходимости, квартирную повинность для юридических лиц для временного размещения.

Сюмар отметила, что стакие нормы при пандемиях не должны использоваться, но сейчас они активно обсуждаются: проверка документов или осмотр жилья, транспорта или служебных помещений, изъятие оружия у граждан, комендантский час.

Правовой режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней, и может быть продлен до 60 дней.

Она также отметила, что азиатские страны (не Китай) ликвидировали эпидемию карантином для тех, кто прибывает в страну, тестированием всех с целью выявления безсимптомнихних носителей и их изоляцией; отслеживанием всех контактов больных и изоляцией контактных лиц.

"Государство отслеживает соблюдение карантина этими лицами простым приложением в смартфон, который фиксирует местонахождение человека. Нарушение предусматривают жесткую ответственность.

По этому пути пошли и США, которые начали массовое тестирование и изоляцию инфицированных и контактных лиц. Поэтому там за вчера почти 14 тыс выявленных инфицированных.

У нас же – 250 тыс. экспресс тестов, которые только при наличии симптомов могут дать какой-то результат и перспективы введения чрезвычайного положения. Насколько это совпадает с теми методами борьбы, которые доказали свою эффективность – судить вам", – добавила Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Европейская солидарность" заявили, что экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса, – как только закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

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