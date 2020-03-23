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24 марта • обновлено в 00:18
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Чрезвычайное положение в Украине: Шмыгаль объяснил свою позицию

8.8т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не считает необходимым введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

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Свою позицию глава правительства изложил в эфире програмы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине является достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", – сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

"Главком"

Премьер-министр убежден, что пока тех мер, которые принимает власть, достаточно, однако в ближайшие несколько недель ситуация может измениться.

"На этой неделе так не выглядит, что есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутрених дел Украины Арсен Аваков 21 марта заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
НС - це дуже сильний удар по економіці. А тим більше - по нашій економіці. Якщо не буде якихось запобіжників і компенсаторів - з введенням НС не варто поспішати.
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
От введения чрезвычайного положения маски, антисептики в аптеках по нормальных ценах не появятся. Дешевле мыть руки бензином (только воняет, зараза...).
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