Чрезвычайное положение в Украине: Шмыгаль объяснил свою позицию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не считает необходимым введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

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Свою позицию глава правительства изложил в эфире програмы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине является достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", – сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль "Главком"

Премьер-министр убежден, что пока тех мер, которые принимает власть, достаточно, однако в ближайшие несколько недель ситуация может измениться.

"На этой неделе так не выглядит, что есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутрених дел Украины Арсен Аваков 21 марта заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.

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