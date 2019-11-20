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20 ноября • обновлено в 16:24
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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMM Все статьи автора

Чотири "велетні" української політики, або Не Рада, а БДСМ

1.3т
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Перший - купує жінок для плотських утіх. Каже, що медіа втрутились в його "особисте життя" і погрожує ув'язненням журналістам. Купувати жінок - не злочин. Злочин це все оприлюднювати, як виявилось за версією високопоставленго слуги.

Другий - отримує компенсацію за житло, яке орендує у тещі. Теща просто змогла купити квартиру у Києві, а він - ні. Ми ж не можемо припустити, що то він таким чином ховав свою нерухомість, правда? А гроші ніколи не бувають зайвими. Все у сім'ю.

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Третій - обіцяє "кришування" поліцейським Кривого Рогу ("родіна ж презідєнта") і вирішення питань в Києві, натомість вимагаючи "закривати і саджати тих, хто заважає".

Четвертий - відбував покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Цей факт своєї біографії сховав і не повідомив при балотувані у народні депутати.

Не Рада, а якесь БДСМ.

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Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Зої Казанжи
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