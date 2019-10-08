"Страшно и кроваво": Чорновил назвал варианты развития протестов в Украине

Проходящие в Украине мирные митинги против подписания "формулы Штайнмайера" – пока еще не Майдан, а "превентивная реакция общества".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный украинский политик Тарас Чорновил. Он предположил, что существует несколько вариантов дальнейшего развития протестов.

"Вариант первый – жесткое подавление. Не зря министром внутренних дел назначили Авакова, который клялся, что наделает Бог знает что… Вот только мне кажется, что в стране, где так много людей прошли войну, жесткое подавление просто переведет все в силовую компоненту. И это будет страшно, будет кроваво", – предупредил Чорновил.

Второй вариант, по его словам, заключается в том, что власть идет на уступки митингующим и отказывается от согласованного в Минске документа.

"И полностью возвращается к старому плану Порошенко – идем на выдавливание, на изматывание, на вытягивание силы, на дожимание России санкциями", – уточнил политик.

Чорновил напомнил, что после решения Киева подписать "план Штайнмайера" на улицы вышло в десятки раз больше людей, чем после решения экс-премьера Николая Азарова приостановить подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Революция (Достоинства. – Ред.) началась только с того, что побили студентов. А митинги начались после решения. Вот сейчас никто никого не бил. Еще не произошло полноценного преступления, а людей уже вышло в десятки раз больше", – отметил он.

Чорновил также прокомментировал возможность проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса одновременно с очередными местными выборами по всей Украине, которые должны состояться в октябре 2020 года.

"Речь идет о проведении выборов на реально оккупированной территории под контролем оккупанта и бандитов… В таких условиях, чем ближе будет возможность проведения этих выборов – принятие соответствующих законов и т.д. – тем более жесткий Майдан будет в Украине", – подчеркнул он.

"Майдана может и не быть, если власть пойдет на уступки, сможет как-то разбавить это все, оттянуть во времени. Но если она пойдет на ускоренный, форсированный ход событий, с откровенной "зрадой" – "мы проводим выборы под контролем России, а не свои, украинские выборы" – то понятно, что в Киеве будет творится что-то такое, после чего эти выборы будет невозможно провести", – констатировал Чорновил.

Протесты против "формулы Штайнмайера" в Киеве facebook.com/petroporoshenko

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