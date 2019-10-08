"Тянет на уголовку": Зеленского предупредили, чем грозит закон о Донбассе

Пункт про особый статус Донбасса, согласованный Украиной в рамках т.н. "формулы Штайнмайера" на переговорах в Минске, является посягательством на конституционный строй государства.

Такое заявление сделал известный политик Тарас Чорновил в эфире ObozTV. Он предупредил, что попытку имплементировать этот пункт в украинское законодательство можно будет расценить как уголовное преступление со стороны президента Владимира Зеленского.

"На сегодняшний день у нас один, очень серьезный преступный акт, который вообще-то тянет на посягательство на конституционный строй в государстве", – подчеркнул Чорновил.

Он уточнил, что речь идет о письме посреднику от ОБСЕ Мартину Сайдику, которое подписал глава украинской делегации в ТГК, второй президент Украины Леонид Кучма.

"Это пункт, который определяет, что закон про особый статус ОРДЛО вступает в силу на постоянном основании. После того, как выборы там будут признаны ОБСЕ как более-менее свободные, демократические, законные", – напомнил политик.

Чорновил отметил, что до сих пор для ОРДЛО предполагалось вводить определенный "переходной период" длительностью до трех лет.

"Сейчас нам говорят – будет особый статус. Особый статус – это уже федеративное устройство. Или автономное устройство для отдельных территорий, которое будет действовать постоянно. Украину, которая по Конституции является унитарным государством, в соответствии с такой нормой хотят сделать федеративным государством", – пояснил он.

"У нас уже был отдельный субъект федерации в унитарном государстве – Автономная республика Крым. Мы видим, чем это закончилось. Но это было хотя бы предусмотрено Конституцией. В данном случае акт абсолютно антиконституционный", – добавил бывший нардеп.

По его мнению, попытку имплементировать "особый статус" Донбасса в законы Украины можно будет рассматривать как уголовное преступление со стороны того, кто будет подавать или подписывать подобный акт.

"Парламент – коллективный орган, парламент не несет ответственности. Это будет преступлением президента", – уточнил Чорновил.

"Особенность нашей Конституции – депутаты могут делать что угодно. Хоть на голове стоять, хоть закон вводить, по которому на голове стоят. Но закон вступает в силу, когда его подписывает президент.Президент несет личную, персональную ответственность за содержание любого закона, который вводится в Украине", – объяснил он.

Владимир Зеленский на заседании с членами украинской делегации в ТГК president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа (ТГК) в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".

В тексте документа сказано, что территории ОРДЛО получат "особый статус" в том случае, если местные выборы там состоятся в соответствии с Конституцией и законами Украины и будут признаны ОБСЕ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакой "капитуляции" не будет. Он объяснил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.

Однако во многих городах Украины прошли акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

6 октября в Киеве на Майдане Незалежности устроили вече "Нет капитуляции!", организованное "Движением сопротивления капитуляции". На него пришло около 10 тысяч человек, в том числе и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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