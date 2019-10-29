"Показательная порка": Чорновил резко высказался о заседании "слуг народа"

Политик Тарас Чорновил назвал закрытое заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского "демонстративно-показательной поркой".

"Эта демонстративно-показательная порка происходит, чтобы сохранить монобольшинство", – заявил Чорновил в эфире ObozTV.

Он пояснил, что во фракцию "СН" попали люди с абсолютно разными интересами.

"Часть из них – "голоштаньки", у которых ничего особенного в жизни не было. Инспектор газовой конторы, семейный фотограф... Эти же люди потянутся к любому, кто им что-то предложит. Не обязательно напрямую деньгами. Возможно, какую-то перспективу на будущее. Потому что они понимают – они в первый и последний раз оказались на верхушке, а потом с нее свалятся", – отметил политик.

Кроме того, по его словам, в президентскую фракцию вошли несколько групп людей, "объединенных серьезными коррупционными схемами".

"Там до 30-35 застройщиков прошли в парламент. "Грязных" застройщиков, с очень плохими схемами. И 30 с чем-то – абсолютно неожиданно, впервые в истории украинского парламента – зашло аграриев-зерновиков. Кто такие зерновики? Это латифундисты с гигантскими территориями земли, которые им нужно каким-то образом легитимизировать", – рассказал Чорновил.

"Плюс выныривают какие-то интересные личности, вроде того же самого Яценко, которые что-то предлагают. И фракция, которая не объединена ни идеологией – там от крайне проевропейски настроенных до абсолютно пророссийских – ни какими-то принципами, ни партийной структурой, начала разваливаться на глазах", – добавил он.

По мнению Чорновола, история с полиграфом направлена на то, чтобы напомнить всем этим группам о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января: "Таким образом, вы можете вдруг остаться без ничего и оказаться в тюрьме. Подумайте, стоит ли вам играть в чьи-то игры".

"Я думаю, эта порка сейчас даст результат. Если мы увидим, что сейчас тихонечко спустят все на тормозах, то значит, что выводы сделала вся фракция... Все эти группы будут знать – прежде чем лоббировать что-то свое, им нужно подойти в администрацию (Офис президента. – Ред.) и получить на это "разрешение", – предположил Чорновил.

Владимир Зеленский посетил заседание фракции "Слуга народа" president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча депутатов фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского состоялась вечером 28 октября.

Несмотря на ряд скандальных инцидентов со "слугами" в Раде, из фракции никого не исключили.

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