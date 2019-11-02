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2 ноября • обновлено в 08:42
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"Победа холодильника": Чорновил предсказал падение рейтинга Зеленского

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Реальное падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского начнется тогда, когда "холодильник победит телевизор".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный украинский политик Тарас Чорновил. "Пока что телевизор побеждает на всех фронтах…. Но дальше – тарифы", – отметил он.

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Чорновил напомнил, что сейчас начинается рост цен и подготовка к повышению тарифов.

"Цены начали на все потихоньку расти. Должны были упасть в связи с укреплением гривни, а они наоборот выросли. Что будет, если гривня начнет падать? Какой будет рост цен? Даже представить тяжело. Так что победа холодильника рано или поздно все равно произойдет, если не будет очень мудрой и взвешенной политики правительства", – предупредил он.

"Если честно, я такой политики сейчас не вижу. Происходит довольно хаотичное внесение кучи разных законов, которые только "выбивают" бизнес", – добавил политик.

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По его мнению, пока падение рейтинга Зеленского обусловлено только тем, что пророссийские силы, ранее отдавшие ему свои голоса, начали массово забирать их обратно: "Они начали забирать своего избирателя, перешли к Зеленскому в достаточно жесткую оппозицию".

Чорновил уточнил, что Зеленский со своей стороны продолжает борьбу за этот электорат.

"Поэтому он прессует их телеканалы, но их лидеров не двигает. А наоборот, "додавливает" лидеров противоположных, которых этот избиратель не любит", – пояснил он.

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По словам политика, существует и вторая категория людей, на которую работает нынешняя власть – "достаточно всеядный избиратель, который позволил, чтоб его обманули, и сейчас пытается сам себя максимально долго убеждать, что его не обманули".

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Тарас Чорновил Владимир Зеленский
Место
Украина
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