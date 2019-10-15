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15 октября • обновлено в 15:26
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Чому ухвалюються непотрібні й не ухвалюються потрібні закони?!

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От сьогодні на погоджувальній раді знову зайшла мова про відсутність важливих законопроектів, зокрема про всеукраїнські та місцеві референдуми.

Відповідь від очільників ВР продовжує дивувати, мовляв, потрібно ухвалити великий закоропроект про народовладдя, де буде і право народу на законотворення і референдуми і все, все...

Такий чудернацький й антиконституційний підхід до усталеного порядку законотворення вже стає нормою від нинішньої ВР!

Нагадаю, що всепереч правової логіки і здорового глузду було ухвалено непотрібний закон про імпічмент, що призвело до дикої ситуації, коли шляхом вилучення із Регламенту та перенесення до нового Закону статтей про процедуру дострокового припинення повноважень Президента в порядку імпічменту маємо 30 Главу чинного регламенту з... 18-ма виключеними статтями!

Натомість, шлях правового узаконення імпічменту був чітко визначений 171 статтею Регламенту:

це - 85 і 111 статті Конституції, глава 30 Регламенту і Закон про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії. В результаті "зліквідували" важливий розділ Регламенту, заветували конституційний закон про слідчі комісії й ...ухвалили непотрібний закон про імпічмент?!

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Досі у ВР не узаконено діяльність парламентської коаліції й опозиції!

Також вкрай важливі окремі закон або закони про всекраїнські та місцеві референдуми потрібно невідкладно ухвалювати, а решта форм народовладдя можна визначити окремо...

Перші ініціативи щодо змін Конституції, зокрема про можливість створення допоміжних і консультативних органів ВР в Основному законі взагалі не піддаються як конституційного так і здоровому юридичному глузду.

Отож, наша команда "Рідної країни" як і багато відомих фахівців вимагають створення конституційної комісії із числа знаних і авторитетних вчених, державних та громадських діячів, щоб зупинити нинішнє "чудернацьке законотворення", ухвалення непотрібних законів та визначити стратегію конституційних та законодавчих змін в Україні.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Pollak John
Pollak John
** Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы. ** - профессор Преображенский .
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Pollak John
Pollak John
только не те таблетки , которые принимал нардепУк Добкин .
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