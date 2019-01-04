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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Чому ніхто не говорить про війну?

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Більшість кандидатів, які сьогодні претендують на посаду президента і головнокомандуючого, говорять про соціальний аспект - пенсії, зарплатні, зниження тарифів - все те, що не стосується президента. Таким чином фактично забовкується тема зовнішньої агресії, відповідальності президента за зовнішню політику, армію, безпеку країни, гарантію дотримання Конституції, силовий блок. Президент - це не тільки гарант дотримання Конституції, він - гарант існування нашої держави.

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Питання не в тому, чи має президент мати досвід в великій політиці. Для початку хотілося б, щоб кандидат, претендуючи на таку посаду, хоча б говорив про питання великої політики. Тому що поки що ми чуємо людей, які не зовсім розуміють, чим вони будуть займатися.

Вкрай важливо, щоб виборці, задавали прямі питання, які стосуються виживання країни і їх власного виживання в цій країні: війни, зовнішньої політики, стосунків з кредиторами, з західними партнерами, відношення до країни-агресора.

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Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Тема
Выборы президента Украины 2019
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
Источник
Источник:Facebook Лариси Волошиної
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