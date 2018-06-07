УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир
Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Щоб все було по-модньому і по-загранічному

1.1тЧитать новость на украинском

Не встигла Рада призначити професора Володимира Василенко аудитором НАБУ, "деякі опозиційні депутати висловилися, що він буде "ручним аудитором Банкової". Так про занепокоєння повідомляють нам "деякі" "українські" "засоби масової інформації". І все. Ані імен опозиціонерів, ані підстав, чому це вони вважають, що 82-річний Надзвичайний і Повноважний Посол України, суддя Міжнародного Трибуналу по колишній Югославії, представник України в Раді ООН із прав людини, один з тих, хто у 1990 році підготував проект Декларації про державний суверенітет України, людина, яка з першого дня критикувала Банкову за відсутність чіткого визначення окремих районів Донецької і Луганської області окупованими - є "ручним" знаряддям на підтанцовці для кого б не було?

Чому це раптом неназвані "опозиційні депутати" взяли на себе труд донести до українців думку, що пан Василенко може бути хабарником та заангажованим Банковою ворогом України? На якій підставі в суспільний дискурс вкидаються натяки та ганьбиться репутація поважної в світі людини? Тому що Рада обрала пана Василенко, а не американського прокурора?

Новости
Україна поставлена на паузу

Про такий прояв меншовартості колись вдало було сказано в комедії Івана Нечуя-Левицького "На Кожемяках", яка стала основою для прекрасного фільму "За двома зайцями". Пам’ятаєте Броню Прокоповну з її "щоб все було по-модньому, по-загранічному"? Я не стверджую зараз, що пан Василенко кращий кандидат за пана Томаса Файерстоуна - колишнього прокурора США та партнера компанїї Baker McKenzie. Я просто наголошую, що за створенням сталого уявлення про те, що все українське є другорядним, а кожен українець - ненадійним або непрофесійним - це гра за команду агресора. Тому що таким чином в свідомість українців впроваджується викривлене уявлення про себе та Україну.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Место
Украина
Объект
НАБУ
Источник
Источник:Facebook Лариси Волошиної
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги