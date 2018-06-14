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Виктор Швец
Виктор Швец
Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывовВсе статьи автора

Чому гине ліс, або Чи буде уряд боротися з короїдом?

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Кожний раз, коли прилітаю додому і літак заходить на посадку в Борисполі, з великою тривогою дивлюсь в ілюмінатор і бачу, які великі масиви колись красивого соснового лісу гинуть.

Це почалося не вчора, і не сьогодні – достатньо давно з’явились серйозні ознаки того, що якась біда напала на наші ліси.

Сосни, прекрасні вікові дерева почали жовтіти, усихати і падати. Спочатку, коли такі випадки були поодинокі – це не викликало якоїсь особливої тривоги, але зараз, коли це набуло великих масштабів – виникає величезна тривога, оскільки немає адекватних дій, які б врятували наші ліси.

Я консультувався у спеціалістів і всьому цьому є пояснення: це пониження ґрунтових вод, потепління і жук-короїд – нова або стара напасть на наші ліси. Як тільки крона дерева пожовтіла – дерево вже не врятувати. Або негайно зрізати – продати і на виручені гроші посадити інші дерева, що і відбувається. А не чекати, поки воно остаточно загине, перетвориться на труху, і в кращому разі – на дрова.

Але зважаючи на масовий характер цього явища, я маю на увазі, загибель лісу, впевнений, що уряду треба задіяти додаткові заходи по рятуванню лісу. Ми не можемо діяти по принципу - з’їв короїд одне дерево - ми йому посадимо ще десять, з’їв десять дерев - ми йому посадимо сто дерев, хай подавиться. Як показує досвід – не подавився, а навпаки, у зв’язку з певною бездіяльністю по боротьбі з цим злом – масштаби цієї проблеми значно збільшились і ми можемо мати екологічну катастрофу.

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Впевнений в тому, що в уряді знають про цю проблему, але мені видається, що для її вирішення потрібні дуже ефективні і швидкі дії саме на рівні уряду. Зараз ситуація така, що або уряд переможе короїда або короїд знищить ліс.

Будь-яке зволікання з цією проблемою буде тільки пришвидшувати вірогідність настання екологічної катастрофи. Думаю у нас в країні достатньо талановитих людей, які зможуть перемогти короїда, але для цього потрібно, аби уряд поставив це питання у порядок денний своєї роботи.

Уряди приходять і відходять, а короїд живе, тому якби чинний уряд переміг короїда, - то зробив би величезну користь і для країни і прийдешніх поколінь.

Це буде дуже важлива перемога уряду!

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Автор
Виктор ШвецВиктор Швец
Место
Украина
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