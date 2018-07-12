1. Трамп провел переговоры с Порошенко несмотря на то, что отменил ряд встреч с другими лидерами.

NB. Боже, с каким восторгом куча украинских СМИ успела сообщить, что встреча Трамп-Порошенко отменена! Уважаю журналистскую профессию, но вот это стремление вывалить побыстрее непроверенное дерьмо вызывают у меня дикую идиосинкразию и желание забанить большинство наших медиа одной большой кнопкой.

А если по делу, то встреча была довольно короткой - 23 минуты. Но так как прошла без переводчиков и СМИ, то весьма конструктивной. Больше говорил Порошенко, Трамп слушал - будем считать, что состоялся инструктаж американского лидера перед его встречей с пуйлом. По результатам точно знаю, что Трамп не исключил санкций для европейских компаний, которые рискнут участвовать в СП-2, а также пообещал давление на Путина в вопросах размещения миротворцев в ОРДЛО и освобождения политзаключённых. Был затронут вопрос военно-технического сотрудничества - в частности, поставок MIM-104 Patriot и обмена развединформацией. Узнаю больше - сообщу.

Как говорил Штирлиц, запоминаются последние слова. А последние слова по всему комплексу украинско-российских проблем в голову Трампа вложил именно Порошенко. Будем надеяться, что Трамп их запомнил.

2. Основные результаты саммита Североатлантического блока: НАТО подтвердило, что в будущем Украина присоединится к Альянсу, а Трамп пообещал из него не выходить. Также прозвучал призыв к России вывести войска с украинских территорий.

NB. Подробнее писал вчера:

НЕСКОЛЬКО ИТОГОВ СЕГОДНЯШНЕГО САММИТА НАТО.

(использована информация С.Гурьянова):

* Все страны Альянса увеличивают расходы на оборону. В этом году 8 стран обязались выделить на неё более 2% ВВП, остальные планируют сделать это к 2024 году. Цель: противостояние российской угрозе и безопасность для 1 млрд жителей стран, входящих в организацию.

NB. Трампушка кого пряником, а кого и кнутом, но таки дожал европейцев. Кстати, сначала он поднял ставки сразу до 4%, но потом милостиво снизил их до 2.)

* Согласована инициатива готовности "4 по 30".

К 2020 году будут развёрнуто:

- 30 механизированных батальонов;

- 30 воздушных эскадрилий;

- 30 боевых судов;

- готовность их к использованию - максимум 30 дней.

NB. Уже напряглись в ожидании 30 ближайших к Воронежу российских городов.)

* Македония начнёт переговоры о присоединении. Как только все национальные процедуры о переименовании страны будут завершены, страна присоединится к альянсу в качестве его 30-го участника.

NB. Вчера ватноголовые вычеркнули из перечня курортов Хорватию, сегодня - Грецию и Армению, завтра вычеркнут Македонию. Не дрейфте - комфортабельные курорты ОРДЛО пока что ещё в вашем распоряжении.)

* Переговоры о сотрудничестве НАТО с Украиной и Грузией будут проходить на отдельной платформе.

NB. Уже написал: скорее всего будет создан прецедент, и Украину с Грузией в ближайшие 5 лет ожидает special procedure участия в Альянсе - что-то по типу "особого союзника США вне НАТО". ИМХО.

* * *

Думаю, в ближайшее время Россия заявит о каких-то "ответных шагах". Ниже приведу сухие цифры, а вы сами делайте выводы о возможной эффективности этих шагов:

Номинальный ВВП России в % от ВВП Китая.

1990: 143%

1995: 54%

2000: 22%

2005: 33%

2010: 25%

2013: 24%

2014: 20%

2015: 12%

2016: 11%

2017: 13%

Прорыв в будущее.

Добавлю, что пошаговый план присоединения Украины к НАТО начнёт прорабатываться уже с завтрашнего дня. Это будет НЕ публичный процесс и без участия условных будапештов - только Брюссель, Берлин, Париж и Вашингтон. Остальные узнают результаты в своё время.

Что касается Трампа, то привыкните уже, что он для достижения цели постоянно блефует. Сейчас своим блефом о возможном выходе Штатов из Альянса он добился того, что союзники пообещали повысить оборонные расходы на $33 млрд, а может и на 40 млрд. Блефует он по Крыму, блефует с Путиным - главное, чтобы вовремя остановился. Но ощущения в этом плане у меня довольно оптимистичные.

3. Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в расследовании трагедии МН17.

NB. Процитирую @Shulz: России давно пора признать, что Боинг сбила она, и начать изо всех сил этим гордиться, ведь гордится же она своим хамством, своей ненавистью ко всему миру, своими мельдониевыми победами, украденным Крымом — значит, и отнятыми 298 ни в чём не повинными жизнями тоже может гордиться!

Думаю, ЧМ стал последней попыткой плешивого карлика как-то отбелить свой имидж. В ближайшие 3 года ожидаются решения множества судов, которые будут сжимать узел на его шее. В Гаагу для него лично не верю, но в конфискацию имущества по всему миру, разрыв контрактов, постепенный отказ от залесских углеводородов и тотальное нерукопожатие - верю.

4. Гройсман запретил своим министрам вести переговоры с представителями России напрямую.

NB. Теперь любые действия в этом направлении нужно будет согласовывать с МИДом. Замечу, что такой порядок был и раньше, но на волне демократии его отменили.

5. Интер оштрафован на 4 млн грн за скандальный концерт на 9 мая. Нацсовет по телерадиовещанию решил, что эпизод концерта унижает достоинство граждан Украины и разжигает межнациональную вражду.

NB. Буду теперь знать, что унизить достоинство граждан и разжечь межнациональную вражду стоит ВСЕГО 4 млн. грн. А я по своей наивности думал, что это ст. 161 УК Украины, и предусматривает она не только лишение лицензии, но и тюремный срок до 5 лет. Теперь же, учитывая количество денег у всех этих мертветчуков-мураевых-фирташей-коломойских и цену вопроса, можно ожидать регулярного унижения достоинства наших граждан на ведущих каналах страны.

Я очень уважаю основы демократии и беззаветную свободу слова, но до конца войны я бы рассматривал их под несколько другим углом - углом национальной безопасности.

Украинская экономика одной строкой:

* НБУ повысил учетную ставку до 17,5% годовых, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году. Более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году. Одновременно Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП на уровне 3,4%.

* Британская компания Regal Petroleum plc (входит в группу Smart Energy, владеет газодобывающими активами в Полтавской и Харьковской областях) увеличила в два раза среднесуточную добычу углеводородов на месторождениях в Полтавской области во 2 кв. 2018 года.

И в заключение очередное подслушанное в тви (Bob Farber):

- В Европе геи, наркотики, разврат, бездуховность и отсутствие скреп!

- Но почему вы тогда купили квартиру в Париже?

- Еще раз, для тупых. В Европе геи, наркотики, разврат, бездуховность и отсутствие скреп!

Це, звісно, жарт. А нам, друзі, тим часом своє робити. Шануймося!