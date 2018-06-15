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ЧМ-2018: Климкин пообещал испортить России праздник

2.7тЧитать новость на украинском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал "испортить футбольный праздник" россиянам.

Как сказал он 15 июня журналистам, Украина сейчас пытается планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко и других, передают Українські новини.

"Чтобы они увидели наших узников на территории оккупированного Крыма и поняли, что едут не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить", – заявил Климкин.

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Напомним, ранее названа причина показа ЧМ-2018 в Украине

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Темы
Российско-украинский конфликтЧемпионат мира 2018
Персона
Павел Климкин
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну испортить возле себя воздух - это максимум, что у него получится. Слишком мелкий масштаб.
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