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1 ноября • обновлено в 12:57
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Спасение от России: ждут ли Украину в НАТО и какие шансы на членство

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Нужен ли Украине НАТО и ждут ли нас в Альянсе? Именно этим вопросом задавались многие украинцы последние годы.

Особенно он актуализировался после избрания президентом Владимира Зеленского и прихода к власти “Слуги народа”. В команде президента к таким перспективам относились всегда неоднозначно. Изменилось ли что-то и есть ли будущее в Альянсе разбирался OBOZREVATEL.

Ждут ли?

Вероятно что нет. Об этом косвенно говорят как объективные факторы, так и позиции многих чиновников Альянса, лидеров стран-членов. Проблем с вступлением Украины сразу несколько:

  • Наша страна имеет территориальный конфликт. Это Крым и Донбасс. А одним из официальных условий вступления является отсутствие военных действий и споров;

  • Украинская армия не готова к такому решения, чисто технически. Альянс переживает не лучшие времена (прежде всего из-за политики президента США Дональда Трампа и противоречий с Турцией), поэтому принимать новую страну и полностью ее вооружать никто не хочет;

  • Позиция России. НАТО — международная система безопасности, которая является частью глобальной политики. И ее члены имеют собственные интересы и взаимоотношения. Многие страны не готовы усиливать конфронтацию с РФ из-за Украины.

Кандидат политических наук, доцент КИМО Николай Капитоненко в комментарии OBOZREVATEL:

“Шансов вступить в организацию у Украины нет, план по членству получить еще сложнее, чем в 2008 году. Повестка не сильно изменилась, повторяет в принципе ситуацию последних 5 лет.
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В этой связи Украина и дальше продолжит техническое, политическое сотрудничество с организацией. Это хорошо, даже не столько для самого факта когда-то получить членство, сколько для улучшения собственной армии. Просто потому, что в странах НАТО стандарты очень высокие и это большой плюс для нас”.

Военный корабль НАТО в Одессе

Военный корабль НАТО в Одессе

Как считает международник Николай Белисков, у Украины сейчас нет абсолютно никаких данных о том, достаточно ли она сделала для потенциальной интеграции. Что еще нужно сделать и какие вообще перспективы. Обычно высшие чины НАТО говорят "ни нет, ни да".

"Никто вам не сможет точно сказать коротко и по сути, что Украина сделала в этом направлении за 5 лет, сколько еще остается сделать и сколько, собственно, надо для полумифической совместимости?!

Надо как минимум больше четкости внести в эти моменты. В том числе в головы людей. Хотя и для большинства экспертов ситуация не лучше", — подчеркнул Белисков.

Нужно ли это Украине?

Тема с возможным вступлением страны в Альянс одна из самых спорных с момента объявления страной независимости. Так или иначе, спустя 5 лет после начала военных действий на Донбассе и аннексии Крыма идею поддерживает всего лишь половина населения. По данным социологической группы “Рейтинг” (период исследования 29 мая – 3 июня 2019 года), вступление в НАТО поддерживают 53% украинцев.

За вхождение Украины в Альянс проголосовали бы 53% опрошенных, 31% – против, 14% – не будут голосовать и 2% – не смогли определиться. Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах, а именно среди избирателей "Европейской солидарности", партии "Голос" и "Гражданской позиции".

Вступление Украины в НАТО на западе поддерживают 76%, на востоке – 27%, в центральных регионах – 57%, на юге – 36%.

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Поэтому с точки зрения социологии и настроений в обществе — ситуация остается неоднозначной.

Если брать во внимание политическую и военную составляющую, то членство в НАТО, безусловно, большой козырь для страны. Это сильнейшая военная организация в мире, которая гарантирует безопасность всем членам. Чисто гипотетически в случае полномасштабной агрессии со стороны РФ Великобритания, США, Франция и другие союзники защитили бы Украину от армии Владимира Путина.

Поэтому с точки зрения выживания страны НАТО — одна из реальных возможностей сохранить территориальную целосность и защититься от агрессии России в будущем.

Как прошла встреча с Столтенбергом?

30-31 октября в Украине с официальным визитом прибыл глава Альянса Йенс Столтенберг. Он встретился с руководством страны, где прозвучало сразу несколько интересных заявлений.

Так, Столтенберг повторил, что двери организации для страны открыты. Советники Альянса и дальше продолжат работать с украинским Минобороны над внедрением натовских стандартов.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

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Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж: “Очевидно, что курс (на вступление в НАТО. – Ред.) у нас сохраняется, он закреплен в Конституции. Этот курс помогает нам реформировать силовой сектор, вооруженные силы.

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Визит Североатлантического совета целесообразен, чтобы усилить такое сотрудничество и продекларировать серьезную поддержку Украины. Это очень хорошие сигналы для нас".

Николай Капитоненко добавил, что Украине во время таких визитов важно продолжать линию усиления сотрудничества и получать помощь. Этот тезис подтвердил и сам Владимир Зеленский во время встречи с генсеком Альянса.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на обновление и расширение за счет дополнительных проектов Комплексного пакета помощи НАТО, подписанного в 2016 году. Они направлены на компьютеризацию армии, улучшения логистики, медицинскую реабилитацию солдат, научные проекты и другое.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Йенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи....правильной дорогой вас гонят, свiдомо MAHДАйнутая отapа!!!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Путь в НАТО, это путь в НИКУДА. Эта организация вопреки собственным заявлением не способна сохранить стабильность и оборону в Европе, при этом она постоянно втягивается в череду постоянных конфликтов из которых сама не может выйти.
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филипп филипыч
филипп филипыч
пятница зрадница. классика жанра. зато у пети есть повод с горя накидаться))
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