УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко очертил сроки

Читать новость на украинском

Президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

Такое заявление он сделал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Ключевое, о чем я мечтаю – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30-го года была членом Северо-Атлантического Союза", - сказал президент.

По его словам, после всех нарушений Россией международного права, остался единственный эффективный механизм – НАТО.

Новости
Как НАТО готовится к нападению России: подробности

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столстенберг заявил, что Порошенко пригласят на саммит Альянса в Брюсселе, который состоится в июле.

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Объекты
НАТОЕС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги