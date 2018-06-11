Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко очертил сроки

Президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

Такое заявление он сделал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Ключевое, о чем я мечтаю – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30-го года была членом Северо-Атлантического Союза", - сказал президент.

По его словам, после всех нарушений Россией международного права, остался единственный эффективный механизм – НАТО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столстенберг заявил, что Порошенко пригласят на саммит Альянса в Брюсселе, который состоится в июле.