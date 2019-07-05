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Член "ЕС" Забродский: мир на украинских условиях – это миротворцы на границе с РФ и разоружение террористов

1.1тЧитать материал на украинском

Мир на Донбассе может быть установлен только на украинских условиях – прежде всего путем введения миротворцев на государственную границу, а не только на линию соприкосновения.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовыми войсками, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский, сообщает пресс-служба политсилы.

"Контроль поставок топлива, оружия, боеприпасов, контроль перемещения людей, в том числе незаконных вооруженных формирований, разоружения незаконных формирований, затем – выборы на общегосударственных началах", – детализировал он.

Забродский также отметил, что отвод войск в районе Станицы Луганской создал риски захвата российско-террористическими войсками новых украинских территорий – поскольку данные украинской разведки не подтверждают выполнение боевиками всех требований, предусмотренных протоколами о разведении войск.

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Михаил Забродский

Михаил Забродский

Пресс-служба "ЕС"

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра с военной точки зрения – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки о том, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", – отметил генерал.

По информации из Луганской области, боевики в спешном порядке готовят железную конструкцию, которая позволит очень быстро ввести в действие мост возле Станицы Луганской. "Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды", – предостерег Забродский.

Он также отметил, что в случае форсирования Северского Донца украинские Вооруженные силы дадут отпор сепаратистам, но при этом могут быть значительные человеческие потери с обеих сторон, а также среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в штабе ООС показали на видео первый этап отвода украинских подразделений у Станицы Луганской на Донбассе.

  • Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал отвод украинских войск рискованным, но оправданным шагом.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Михаил Забродский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,это тот крендель-воЕн,у которого основной фронт в раде проходит...
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Keller Sandro
Keller Sandro
С миротворцами полностью согласен - это единый способ остановить войну.
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