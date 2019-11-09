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9 ноября • обновлено в 13:06
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"Читайте много": Порошенко посоветовал, как перейти на украинский язык

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День украинской письменности и языка дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив, что его украинский – сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте, ведь до 1997 года Петр Порошенко почти не говорил на украинском.

"Читайте много": Порошенко посоветовал, как перейти на украинский язык

"Предлагаю несколько советов, которые помогут перейти на украинский:

1. Установите украинский язык основным в операционной системы компьютера, на смартфоне.

2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.

3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.

4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это – принцип изучения любого языка.

5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

6. Слушайте больше украинской музыки.

7. Начните писать на украинском.

8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

9. Изучайте язык через новые увлечения.

10. Покупайте детям украиноязычные книги.

Передайте язык детям, и он будет жить вечно", – написал лидер "ЕС".

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День украинской письменности и языка: что это за праздник – 9 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Украину с победным решением Международного Суда ООН.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте, ведь до 1997 года Петр Порошенко почти не говорил на украинском." Так какой язык ему родной, если он до 1997 не говорил на украинском? Смотрим, что такое родной язык: 1) порядок и тип усвоения (родной язык обычно первый и усвоенный естественным путём, без специального обучения, от родителей-носителей языка), 2) качество усвоения, родной язык — тот, на котором индивид осуществляет мыслительную деятельность (родной язык — обычно лучший язык индивида), 3) широту употребления (родной язык самый употребляемый), 4) наличие или отсутствие внутренней эмоциональной связи с языком (родной язык определяется как внутренне самый близкий, на нём лучше воспринимается поэзия и прочее), 5) внешнюю идентификацию (как другие определяют родной язык индивида)[2][3][4].
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Я в Латвии живу". В тылу врага значит, как радистка Кэт. А на родину, в Воронеж не тянет? :)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Так какой язык ему родной, если он до 1997 не говорил на украинском? " Понимаете, мадам, эти украинцы такие странные: сами решают какой язык им родной, а какой нет, вместо того, чтобы искать решения в российских книгах. :) "родной язык — тот, на котором индивид осуществляет мыслительную деятельность". Да Вы русофобка! По-вашему, у россиян нет родного языка.
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