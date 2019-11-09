"Читайте много": Порошенко посоветовал, как перейти на украинский язык

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День украинской письменности и языка дал несколько советов, которые помогут перейти на украинский.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив, что его украинский – сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте, ведь до 1997 года Петр Порошенко почти не говорил на украинском.

"Предлагаю несколько советов, которые помогут перейти на украинский:

1. Установите украинский язык основным в операционной системы компьютера, на смартфоне.

2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.

3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.

4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это – принцип изучения любого языка.

5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

6. Слушайте больше украинской музыки.

7. Начните писать на украинском.

8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

9. Изучайте язык через новые увлечения.

10. Покупайте детям украиноязычные книги.

Передайте язык детям, и он будет жить вечно", – написал лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Украину с победным решением Международного Суда ООН.

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