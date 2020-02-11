Зеленский анонсировал масштабную чистку "слуг народа"

Президент Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты от "Слуги народа", угодившие в скандалы, будут наказаны.

В интервью, обнародованном Офисом президента, он сказал, что чувствует вину за таких народных избранников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Владимир Зеленский Офис президента Украины

"Если какой-то депутат партии "Слуга народа" "зашкварился", я ощущаю на себе эту вину за то, что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все!" – сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что не может контролировать всех депутатов, но чистка все равно будет. "Мы говорили, что будет очищение, мы должны это делать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар угодил в скандал после того, как посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Другой представитель той же партии Максим Ткаченко в зале Верховной Рады обматерил своего коллегу из "Батьківщини" Алексея Кучеренко.

Еще одну "слугу народу" Оксану Дмитриеву раскритиковали за слишком дорогую одежду, в которой она появилась на рабочем месте.

Также громкий скандал произошел с главой Комитета по иностранным делам Богданом Яременко. Он во время заседания парламента на сайте знакомств договаривался с девушкой о сексе за деньги.

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