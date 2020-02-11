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11 февраля • обновлено в 17:16
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Зеленский анонсировал масштабную чистку "слуг народа"

5.3т
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Президент Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты от "Слуги народа", угодившие в скандалы, будут наказаны.

В интервью, обнародованном Офисом президента, он сказал, что чувствует вину за таких народных избранников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента Украины

"Если какой-то депутат партии "Слуга народа" "зашкварился", я ощущаю на себе эту вину за то, что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все!" – сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что не может контролировать всех депутатов, но чистка все равно будет. "Мы говорили, что будет очищение, мы должны это делать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Офис президента
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Santi Amonito
Santi Amonito
"...чистка слуг"? - опять галабародька проклюнулся у этого "повелителя навозных мух". Надо ему не "мух" своих прихлопывать "сценарно", а самому уе*ывать пока не поздно со своими торчковыми "зашкварами" к@цапского пошиба. В очередной раз зэсыкло обос*ался от скорости падения своего "зелифта" - и она растет. Пи*дуй...те.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Над Зе нависла Жо! Он обде...!
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Мосин Клим
Мосин Клим
позновато пить боржоми
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