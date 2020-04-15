Увага, опитування: чим бармен-касир, професійна хостес, випусниця "кулька" може допомагати прем'єр-міністрові???

Це вже геть зовсім нове обличчя влади.

Не відомо, чи саме такого оновлення прагнули затяті прихильники змін, але турборежим [a]соцільного ліфта вказує на одне:

топ-посадовці, обіймаючи владні кабінети, відчувають повну свободу дій, не помічаючи берегів пристойності. У даному випадку йдеться про вольницю у призначенні кадрів: помічницею прем'єр-міністра стане особа без найменшого досвіду роботи на якихось публічних посадах, чи пов'язаних з аналітичною діяльністю, управлінням... Принаймні, до такого висновку можна дійти, вивчивши прилюдні факти про роботу колишньої хостес та касира-бармена... Хоча вона випускниця "кулька" ім. Мих. Мих. Поплавського, і це все змінює, звичайно))…

Цілком логічно припустити, що:

- якщо в публічній площині слуги собі таке дозволять, що відбується в задзеркаллі, де протікають численні фінансові потоки, розподіляються кормові посади та діляться інші блага життя… Чи варто сподіватися, що у тій, тіньовій зоні державного управління топ-слуги поводять себе якось стриманіше?

- якщо ви маєте намір звести будинок чи погасити пожежу, то покличете на допомогу фахівців. Якщо ж намір гарно провести час за чужий кошт, і ви прийшли ненадовго, тоді і кум, чи бармен підійдуть.

А зараз прошу відповісти на запитання, винесене у заголовок: чим бармен-касир – професійна хостес, випусниця "кулька" може допомогти прем'єрові?

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