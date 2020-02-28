Чи отримають Шарій, Кернес, Медведчук і К. мільйони бюджетних коштів?

Як відомо, з ініціативи команди "Рідної країни" було зареєстровано петицію, яку активно підтримали українці, а Президент і Верховна Рада відповідно змінили Закон про бюджетне фінансування партій.

В результаті партії Шарія, Кернеса, Смєшка, Гройсмана взагалі не отримали бюджетного фінансування, а парламентські партії Зеленського, Медведчука, Порошенка, Тимошенко і Вакарчука отримують вдвічі менше коштів. Загалом ми зекономили майже 500 мільйонів бюджетних коштів кожного року. Проте НАЗК, скориставшись правовою колізією між старою та новою редакцією Закону, вимагають від Уряду дофінансувати із бюджету 11 партій на суму 122,5 мільйони гривень.

Отож, НАЗК звернулось до Кабміну з проханням виділити додаткові кошти для державного фінансування політичних партій. Не дивлячись на те, що НАЗК вже розподілило кошти між парламентськими партіями на 2020 рік, така потреба виникла у зв’язку із тим, що зміни до Закону України "Про політичні партії в Україні", якими партіям було збільшено бар’єр для отримання державного фінансування до 5%, вступили в силу 17.10.2019, але згідно ст. 17-5 того ж Закону політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України.

Таким чином, згідно старої редакції Закону, яка діяла з моменту відкриття першої сесії новообраної Ради (30.08.2019) і до моменту прийняття змін до Закону (17.10.2019) - НАЗК пропонує розподілити кошти за цей період між 11 партіями. Крім додаткових коштів для парламентських партій, бюджетні мільйони мають отримати й партії, що набрали більше 2% голосів виборців, а саме:

- Радикальна партія О. Ляшка – 2,6 млн грн;

- "Сила і честь" - 2,5 млн грн;

- Опозиційний блок – 1,9 млн грн;

- Українська стратегія Гройсмана – 1,5 млн грн;

- Партія Шарія – 1,4 млн грн;

- ВО "Свобода" - 1,4 млн грн.

Тепер НАЗК просить у Кабміну додатково виділити на державне фінансування політичних партій за 2019 рік 11,3 млн грн для вищезгаданих партій та 111,2 млн грн для парламентських партій, що загалом складає суму в розмірі 122,5 млн грн.

Переконаний, що в часи тотального невиконання бюджету і скорочення великої кількості соціальних і гуманітарних програм ще 122,5 мільйони гривень платників податків для партій Шарія, Кернеса, Медведчука і К.- це цинізм як і взагалі бюджетне фінансування партій у бідній, воюючій країні.

Закликаємо Уряд не підтримувати пропозицію НАЗК щодо додаткового фінансування партій за 2019 рік у сумі 122,5 мільйони гривень.

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