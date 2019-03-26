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Чьи Голанские высоты: в Украине дали четкий ответ

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В вопросе статуса Голанских высот Украина руководствуется уставом ООН и решениями Совета Безопасности ООН, последние из которых определяют эту сирийскую территорию оккупированной Израилем.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел. "Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривался СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 с 1967 года, № 465 с 1980 года, № 497 от 1981 года", — заявили в ведомстве.

Отметим, резолюция № 497 определяет статус Голанских высот как сирийскую территорию, оккупированную Израилем.

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"Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля", — сказано в сообщении МИД.

Ведомство также выразило обеспокоенность направленными против Израиля актами террора со стороны движения ХАМАС.

"Ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми. Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта", — подытожили в министерстве.

Голанские высоты

Голанские высоты

Голанские высоты

Голанские высоты

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Скандальный указ Трамп подписал в день активизации боевых действий. Так, 25 марта израильские войска начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь мирных жителей.

Дипломатические ведомства России, Турции и Сирии резко отреагировали на этот шаг США.

В официальном заявлении сирийских дипломатов подчеркивается, что США, признав оккупацию, "стали главным врагом для арабских стран".

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Тема
Конфликт в Сирии
Теги
Министерство иностранных дел УкраиныИзраиль
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ой что-то не по методичке Украина ответила. Как же теперь ослам отрабатывать срубли то тяжко. Ну совсем на "хозяина" съехать никак. Высеры ни о чем вперёд ватаны!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
тот случай,когда лучше молчать.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Видимо старшая помощница младшей уборщицы белого дома ещё добралась до телефона чтобы объяснить петюне,как правильно надо говорить.
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