Товарищ, верь: взойдёт она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна....

Ужасная трагедия случилась в Керчи. 21 погибших, более 40 раненых! От таких трагедий никто не застрахован. Владислав Росляков - человек с неустойчивой психикой.

Конечно, нужно посочувствовать родственникам и друзьям погибших. Желательно нужно знать людей с неустойчивой психикой и постоянно сканировать их действия, нужно не допускать учеников на занятия с оружием. Просто... Советовать мы все мастаки.

На моей памяти побоище такого масштаба было в США в школе "Колумбайн" в 1999 году. Двое нападавших ранили 36 человек, 13 из них смертельно, после этого застрелились сами.

Но нигде, и ни в каких средствах массовой информации, американцы не акцентировали внимание на расовую или национальную принадлежность нападающих. Но это в Америке! А Америка России не указ!

Поэтому в России в программе "60 минут", транслируемой на центральных каналах, обвинили украинцев в этом ужасном преступлении. Никто ещё не проводил никаких расследований, но российское общество готовят к такому выводу. Выбор-то небольшой - или украинцы, или татары, а может израильтяне - новый враг.

Никакая страна или общество не застрахованы от таких терактов. Но в условиях насилия, ненависти и лжи, вероятность таких трагедий существенно возрастает.

Когда-то Владимир Путин сказал, что Украина "недострана". И это было правильно. Мы были "недостраной", когда дружили с Россией. Мы были "недостраной", когда просили её сделать скидки на газ. А потом российские чиновники вместе с нашими строили себе дачи на морях и океанах. Мы были "недостраной", когда позволили российскому флоту арендовать у нас базу в Севастополе. Мы были "недостраной", когда снабжали Россию военной продукцией, когда добровольно отдали ракетно-ядерное оружие, которым России пугает весь мир.

Но после 2014 года положение резко изменилось (кстати, первый теракт в школе произошёл тоже в 2014 году).

Теперь мы становимся полноценной страной со всеми недостатками при её построении, а вы занимаете наше место в числе "недостраны".

Разве не видно невооружённым глазом, что авторитет России в мире сокращается, как шагреневая кожа.

Убить, украсть, сломать, солгать - четыре заповеди Кремля.

Олимпийские игры выиграны путём подмены анализов спортсменов.

Крым украли у Украины. Поставки оружия и добровольцев в Донбасс и Сирию не прекращаются, так же как убийства украинцев и сирийцев. Сбили Боинг М-17. Погибло 198 человек.

Во всем мире обнаруживают убийц и отравителей с удостоверениями российских чекистов.

Санкции все увеличиваются. Экономика падает четвёртый год подряд. Уменьшается зарплата и повышается пенсионный возраст.

15 сентября 2018 года может войти в мировую историю, как дата начала третьего Великого раскола. Не будет в России уже автокефальной церкви. И 300 лет назад что-то "схимичили".

Рейтинг Путина, "Единой России" снижается с каждым днём. Власть в России превратилась в опасную международную мафию. Второй "Игил" с ядерными ракетами.

Были, конечно, в России времена труднее, но подлее не было.

И теперь перед россиянами стоит трудная но почетная задача. Надо доказать миру, что они действительно "духовная нация". Надо сделать так, чтобы Россия вошла в следующее десятилетие не только как страна с подмоченной мочой.

Но для этого надо приструнить эту озверевшую, проворовавшуюся, кровавую власть.

Надо перестать аплодировать её хамству и угрозам.

Надо перестать поддерживать её захваты и убийства.

В какой то исторический момент перед каждой нацией стоит вопрос о её выживании и дальнейшего развития.

Эту циничную группировку с ядерной кнопкой может успокоить только российский народ. Надеемся!?...